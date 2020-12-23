وزير الداخلية في إسبانيا: التعاون ممتاز مع المغرب‎

أكد رناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، أن علاقات التعاون والتنسيق مع المغرب ممتازة على جميع الأصعدة.

وشدد المسؤول الحكومي الإسباني، في تصريح أدلى به إلى إذاعة إسبانية، على أنه لا وجود لأي مشكل مع المغرب، مشيدا بمستوى التعاون الثنائي في المجال الأمني.

وأشار غراندي مارلاسكا إلى أنه بفضل هذا التعاون تقلص عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى السواحل الإسبانية بنسبة 50 بالمائة في العام 2019.

كما ركز المسؤول الحكومي الإسباني على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع بلدان المنشأ وعبور الهجرة غير الشرعية، مثل المغرب، قصد مواجهة هذه الظاهرة التي عرفت تصاعدا في هذه الظرفية التي يطبعها تفشي وباء “كوفيد-19″، داعيا إلى انخراط أكبر للاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول مستدامة لإشكالية تدبير تدفقات الهجرة.