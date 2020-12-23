وزير الداخلية في إسبانيا: التعاون ممتاز مع المغرب‎

أكد رناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، أن علاقات التعاون والتنسيق مع المغرب ممتازة على جميع الأصعدة.
وشدد المسؤول الحكومي الإسباني، في تصريح أدلى به إلى إذاعة إسبانية، على أنه لا وجود لأي مشكل مع المغرب، مشيدا بمستوى التعاون الثنائي في المجال الأمني.
وأشار غراندي مارلاسكا إلى أنه بفضل هذا التعاون تقلص عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى السواحل الإسبانية بنسبة 50 بالمائة في العام 2019.
كما ركز المسؤول الحكومي الإسباني على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع بلدان المنشأ وعبور الهجرة غير الشرعية، مثل المغرب، قصد مواجهة هذه الظاهرة التي عرفت تصاعدا في هذه الظرفية التي يطبعها تفشي وباء “كوفيد-19″، داعيا إلى انخراط أكبر للاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول مستدامة لإشكالية تدبير تدفقات الهجرة.
لا بد أنا جواب السفيرة المغربية أرعبهم ويخشون الأن من رد المغرب خرجة الوزير الاسباني فقط لتلطيف الأجواء
العلاقة ماتكون ممتازة حتا ترجعو لنا سبتة و مليلية و سياتي الدور عليهم قريبا انشاء الله ما ضاع حق وراءه طالب نحن مغاربة العالم جند مجندون وراء صاحب الجلالة محمد السادس
يجب على الدبلوماسية المغربية أن تتحلى بالصبر و اختيار الوقت المناسب للمطالبة بالإسترجاع…..أظن أنه في الوقت الراهن ليس من الصالح الدخول في هذا الموضوع. ليس للمغرب مؤهلات كافية، يجب البدء بالتحرر من فرنسا و حليفاتها، و إسبانبا واحدة منها.
d une part ils sont contre l initiative américaine en faveur du MAROC et d une autre part ils souhaitent notre aide en matière d immigration.
التعاون ممتااز لانه في صالح اسبانيا فلولا المغرب فسوف يحتل الحراكة سبتة و مليلية
يشمل المغرب الكبير بأكمله جميع المناطق التي لا تزال تحتلها إسبانيا حاليًا بما في ذلك سبتة ومليلية والصحراء الغربية وكذلك جزر الكناري. أتساءل هذه المناطق المذكورة أعلاه هل كانت إسبانية قبل وجود المغرب العظيم؟ إذا لم يكن كذلك ، فيجب إعادتهم بسرعة إلى المغرب. من الطبيعي أن تعترف جميع دول العالم بالطابع المغربي للصحراء الغربية. وكذلك ذلك لجميع المناطق التي ما زالت محتلة. التاريخ قانون والحق في مصلحة المغرب. لأولئك الذين لا يعرفون القصةمن المغرب (تاريخ المغرب المغرب الأكبر).
ما هذا التخبط في العلاقات المغربية الإسبانية.
في اليوم نقرأ توتر في العلاقات واستدعاء السفيرة المغربية واليوم الثاني علاقة بين البلدين الصديقين جد ممتازة.
المغرب ذكي جدا سوف يضغط على مدريد بملف سبتة و مليلية و سوف يدفع اسبانيا للاعتراف بالصحراء المغربية اسبانيا في ورطة اذا لم تعترف اسبانيا بالصحراء المغربية سوف تبقى سبتة و مليلية مغلقة حتى أشعار اخر و مرهونة بملف الصحراء المغربية تحياتي للمغاربة جميعا يحيا الوطن
التعليق رقم 7 – الحسين- صدق في كلامه. على كل حال ” احنا اللي شطح نشطحو معاه” هذا حالنا.