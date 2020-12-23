وزير الداخلية في إسبانيا: التعاون ممتاز مع المغرب‎

وزير الداخلية في إسبانيا: التعاون ممتاز مع المغرب‎
و.م.ع
الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 14:13

أكد رناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، أن علاقات التعاون والتنسيق مع المغرب ممتازة على جميع الأصعدة.

وشدد المسؤول الحكومي الإسباني، في تصريح أدلى به إلى إذاعة إسبانية، على أنه لا وجود لأي مشكل مع المغرب، مشيدا بمستوى التعاون الثنائي في المجال الأمني.

وأشار غراندي مارلاسكا إلى أنه بفضل هذا التعاون تقلص عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى السواحل الإسبانية بنسبة 50 بالمائة في العام 2019.

كما ركز المسؤول الحكومي الإسباني على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع بلدان المنشأ وعبور الهجرة غير الشرعية، مثل المغرب، قصد مواجهة هذه الظاهرة التي عرفت تصاعدا في هذه الظرفية التي يطبعها تفشي وباء “كوفيد-19″، داعيا إلى انخراط أكبر للاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول مستدامة لإشكالية تدبير تدفقات الهجرة.

التعاون الأمني المغرب الهجرة غير الشرعية وزير الداخلية الإسباني

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‫تعليقات الزوار

9
  • CHARAF HICHAM
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 14:27

    لا بد أنا جواب السفيرة المغربية أرعبهم ويخشون الأن من رد المغرب خرجة الوزير الاسباني فقط لتلطيف الأجواء

    94
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  • عبدو
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 14:29

    العلاقة ماتكون ممتازة حتا ترجعو لنا سبتة و مليلية و سياتي الدور عليهم قريبا انشاء الله ما ضاع حق وراءه طالب نحن مغاربة العالم جند مجندون وراء صاحب الجلالة محمد السادس

    109
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  • موج
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 14:58

    يجب على الدبلوماسية المغربية أن تتحلى بالصبر و اختيار الوقت المناسب للمطالبة بالإسترجاع…..أظن أنه في الوقت الراهن ليس من الصالح الدخول في هذا الموضوع. ليس للمغرب مؤهلات كافية، يجب البدء بالتحرر من فرنسا و حليفاتها، و إسبانبا واحدة منها.

    61
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  • ZAZ MOHAMED.
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 15:01

    d une part ils sont contre l initiative américaine en faveur du MAROC et d une autre part ils souhaitent notre aide en matière d immigration.

    29
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  • ولد حميدو
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 15:42

    التعاون ممتااز لانه في صالح اسبانيا فلولا المغرب فسوف يحتل الحراكة سبتة و مليلية

    27
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  • touhali
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 17:46

    يشمل المغرب الكبير بأكمله جميع المناطق التي لا تزال تحتلها إسبانيا حاليًا بما في ذلك سبتة ومليلية والصحراء الغربية وكذلك جزر الكناري. أتساءل هذه المناطق المذكورة أعلاه هل كانت إسبانية قبل وجود المغرب العظيم؟ إذا لم يكن كذلك ، فيجب إعادتهم بسرعة إلى المغرب. من الطبيعي أن تعترف جميع دول العالم بالطابع المغربي للصحراء الغربية. وكذلك ذلك لجميع المناطق التي ما زالت محتلة. التاريخ قانون والحق في مصلحة المغرب. لأولئك الذين لا يعرفون القصةمن المغرب (تاريخ المغرب المغرب الأكبر).

    0
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  • الحسين
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 18:34

    ما هذا التخبط في العلاقات المغربية الإسبانية.
    في اليوم نقرأ توتر في العلاقات واستدعاء السفيرة المغربية واليوم الثاني علاقة بين البلدين الصديقين جد ممتازة.

    8
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  • سبتة و مليلية
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 21:07

    المغرب ذكي جدا سوف يضغط على مدريد بملف سبتة و مليلية و سوف يدفع اسبانيا للاعتراف بالصحراء المغربية اسبانيا في ورطة اذا لم تعترف اسبانيا بالصحراء المغربية سوف تبقى سبتة و مليلية مغلقة حتى أشعار اخر و مرهونة بملف الصحراء المغربية تحياتي للمغاربة جميعا يحيا الوطن

    8
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  • مواطن2
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 21:12

    التعليق رقم 7 – الحسين- صدق في كلامه. على كل حال ” احنا اللي شطح نشطحو معاه” هذا حالنا.

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