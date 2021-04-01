وزير روسي: تلقي لقاح كورونا ضرورة مستقبلية

وزير روسي: تلقي لقاح كورونا ضرورة مستقبلية
صورة: أرشيف
الخميس 1 أبريل 2021 - 12:30

صرح ميخائيل موراشكو، وزير الصحة الروسي، بأن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا سيحتاجون إلى إعادة التلقيح في المستقبل.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية، اليوم الخميس، عن الوزير قوله في مقابلة تليفزيونية: “نتوقع أن تكون هناك حاجة إلى إعادة التطعيم على الأرجح. كل شيء سيعتمد على معدلات المناعة الجماعية داخل البلاد وخارجها”.

وقال موراشكو إنه تلقى لقاح “سبوتنيك في” المضاد لفيروس كورونا، وأصبح يتمتع بمناعة جيدة.

وأضاف المسؤول: “لقد حصلت على اللقاح الذي أنتجه معهد جاماليا، لأنني أزور المؤسسات الطبية بسبب عملي، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق المرتفع فيها معدل الإصابات، وهذا يعني أنني مثل جميع العاملين الصحيين يجب أن أحصل على هذا الدفاع الوقائي”.

إعادة التلقيح المناعة الجماعية فيروس كورونا لقاح سبوتنيك

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