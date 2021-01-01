وزير كندي يستقيل بسبب سفره خلال "الإغلاق"

فور عودته من عطلته بمنطقة البحر الكاريبي، بادر وزير مالية مقاطعة أونتاريو، رود فيليبس، إلى تجديد اعتذاره للكنديين لكن هذه المرة مرفقا باستقالته من منصبه الوزاري، قائلا في بيان أصدره أمس الخميس: “اليوم قدمت استقالتي من منصب وزير المالية في أونتاريو، كان السفر خلال العطلات قرارا خاطئا وأقدم مرة أخرى اعتذاري”، وأضاف أنه خيب آمال الكثير من الناس وأنه لم يشعر بخيبة أكثر مما يشعر بها من نفسه الآن.
وبعدها أكد دوج فورد، رئيس وزراء حكومة أونتاريو، خبر الاستقالة في بيان له جاء فيه “في الوقت الذي ضحى فيه سكان أونتاريو بالكثير، فإن استقالة اليوم هي دليل على أن حكومتنا تأخذ على محمل الجد التزامنا بالوفاء بأعلى معايير الحذر”.
وحفاظا على السير العادي للعمل الحكومي، وضمانا للاستقرار الاقتصادي في الشهور المقبلة، وكذلك من أجل إتمام عمل تقديم ميزانية حكومة أونتاريو برسم سنة 2021، طلب رئيس الوزراء من رئيس مجلس الخزانة بأونتاريو خلافة الوزير المستقيل وتولي كرسي المالية بحكومته.
وكان الوزير رود فيليبس قد خرق التعليمات بتجنب السفر غير الضروري خلال عطل أعياد الميلاد التي عرفت انتشارا ملحوظا لفيروس كورونا المستجد، بحيث سافر مع زوجته لقضاء عطلته بسانت بارتليمي أواسط دجنبر على الرغم من الإغلاق الذي تعرفه أونتاريو وكامل كندا، ما أثار العديد من ردود الفعل الرافضة لذلك.
vous êtes là nos ministres ???????????????
الله اهدي دياولنا وينقلو هههه مزيان باش حتى هما يفيقو ويعيقو واخا لامجال للمقارنة وشتان بين الجنسين الكندي والمغربي نهار يحسو ديالنا بحس وبثقل المسؤولية نتقدمو مزيان مع الخير والنعم لي حبانا بها سيدي ربي
عندما أسمع مثل هذا أصاب بالحمى القلاعية. رغم صغر مخالفته قدم استقالته. نحن في بلدنا العزيز لم أسمع قط استقالة أي مسؤول حتى لو كان برلمانيا ، رغم فداحات مخالافاتهم: هناك من يسرق، من يزور من يستولي من يتحايل من يرتشي من ومن ومن. كل مرة يخرج علينا تمساحا يبرر ويحمي. يحمون بعضهم بعض.
علاش زعما العالم تقريبا كامل عندهم بحال هاد العقليات الا حنا العرب
والدول الاسلامية تقريبا2
اتساؤل هل سنرى يوما ما وزير من وزراؤنا يقدم استقالته بعد ان يقوم بخطأ ما ، وفي تلك الحالة سنحترمه و نقدره.
أين نحن من هذه النماذج التي تقيم العدل وتطبقه على نفسها يعترفون بغلطتهم ويعتذرون وهذا هو السبب الذي جعلهم في المقدمة إعتبروا ياأولي الألباب
السلام عليكم و كل عام و أنتم بخير.
نعم أسيادي هنا في كندا لا فرق بين مسؤول سياسي و مواطن عادي، القانون يطبق على الجميع.
لو كان محقا ما سفر اصلا قوم النفاق
اسمعوا يا اولاءك الوزراء الذين لم تأدوا مستحقات CNSS لمستخدميكم وبحثتم عن مختلف التبريرات
أما نحن فبرلماني رئيس حزب عتيق سرق مال الدولة و سافر الى تركيا و أخد الجنسية التركية و مكت في ألمانيا شهور و أجرته لم تنقطع .و هاهو الآن في في بلده يحاول إعادة اللعبة بدون حرج و لا من يحاسبه .اللهم إن هذا لمنكر
سعداة هاذ الشعب الكندي بهاذ المستوى ديال الديمقراطية و الشهامة ديال ممثليهم السياسيين. واقلة بلا ما نتكلم على دياولنا، الفرق راه باين…
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هذا ما يجري في كل البلدان التي يحترم فيها المواطن أما في بلدي العزيز رغم الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها بعض وزراءنا يتمسكون بكراسيهم ولن يفكروا قط في تقديم اعتذاراتهم الاعتذار لا يوجد في قاموسهم بل إن بعض أخطائهم تستوجب المتابعة القانونية بالاظافة إلى إقالتهم .
أما وزراء المغرب يسرقون البلاد والعباد،،ويخرقون القانون، بل يحسبون أنفسهم فوق القانون، ويعملون شبه المستحيل ليبقوا أكثر وقت في السلطة،وزير الحجر والشجر وووو قال المغاربة يحتاجون إلى التربية ومع ذلك لا أحد يحاسبه،
وزير مغربي يهرب ويهرب لفلوس ويرجع الكرسي وجه قاصح .حتى واحد ما يحسبو. لأن لي غادي يحسبوه سراق أكثر منو
ملي كنسمع بحال هاد الاخبار كشدني السخانة .والله مكرهت نمشي لهاد البلاد نهديهم روحي في سبيل المصداقية الي فيهم
استقالة هذا الرجل رغم بساطة ما ارتكب هي خير دليل على استقامته ونزاهته واحترامه لقانون بلده وثقة شعبه. فهل لدينا من يحدو حدوه?
مستحيل.
“كنتم خير أمة اخرجت الى الناس.”