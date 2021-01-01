وزير كندي يستقيل بسبب سفره خلال "الإغلاق"

فور عودته من عطلته بمنطقة البحر الكاريبي، بادر وزير مالية مقاطعة أونتاريو، رود فيليبس، إلى تجديد اعتذاره للكنديين لكن هذه المرة مرفقا باستقالته من منصبه الوزاري، قائلا في بيان أصدره أمس الخميس: “اليوم قدمت استقالتي من منصب وزير المالية في أونتاريو، كان السفر خلال العطلات قرارا خاطئا وأقدم مرة أخرى اعتذاري”، وأضاف أنه خيب آمال الكثير من الناس وأنه لم يشعر بخيبة أكثر مما يشعر بها من نفسه الآن.

وبعدها أكد دوج فورد، رئيس وزراء حكومة أونتاريو، خبر الاستقالة في بيان له جاء فيه “في الوقت الذي ضحى فيه سكان أونتاريو بالكثير، فإن استقالة اليوم هي دليل على أن حكومتنا تأخذ على محمل الجد التزامنا بالوفاء بأعلى معايير الحذر”.

وحفاظا على السير العادي للعمل الحكومي، وضمانا للاستقرار الاقتصادي في الشهور المقبلة، وكذلك من أجل إتمام عمل تقديم ميزانية حكومة أونتاريو برسم سنة 2021، طلب رئيس الوزراء من رئيس مجلس الخزانة بأونتاريو خلافة الوزير المستقيل وتولي كرسي المالية بحكومته.

وكان الوزير رود فيليبس قد خرق التعليمات بتجنب السفر غير الضروري خلال عطل أعياد الميلاد التي عرفت انتشارا ملحوظا لفيروس كورونا المستجد، بحيث سافر مع زوجته لقضاء عطلته بسانت بارتليمي أواسط دجنبر على الرغم من الإغلاق الذي تعرفه أونتاريو وكامل كندا، ما أثار العديد من ردود الفعل الرافضة لذلك.