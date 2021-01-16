وسام ترامب للملك .. جائزة عسكرية للزعماء بإكليل أخضر ونجمة ذهبية

منح دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، الجمعة، الملك محمدا السادس وسام الاستحقاق المرموق بفضل “تأثيره الإيجابي” على المشهد السياسي في الشرق الأوسط وعمله على تعزيز الشراكة الدائمة والعميقة بين مملكة المغرب والولايات المتحدة في المجالات كافة.
ويعود استحداث هذا الوسام لتكريم قادة الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وكان منحها متوقفاً إلى أن قام ترامب بإحيائها، وقد منح الشهر الماضي لرؤساء وزراء أستراليا والهند واليابان.
ويتميز هذا الوسام بأربع درجات. ويتكون وسام الدرجة العليا، الذي حصل عليه الملك محمد السادس، من إكليل أخضر بعقدة ذهبية تحيط بنجمة خماسية ذهبية ويبلغ حجمها أقل من 3 بوصات.
وسبق لعدد من الشخصيات العربية أن حازت على الوسام نفسه؛ منهم أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد، والذي منحه ترامب له في الثامن عشر من شتنبر الماضي، قبل بضعة أشهر على وفاته.
وكان الملك عبد العزيز بن آل سعود أول زعيم عربي حاز ذلك الوسام الرفيع، بتاريخ 18 فبراير من العام 1947. كما تم منح هذا الوسام أيضاً للقائد العام للجيش العراقي الأمير عبد الإله بن علي الهاشمي، بتاريخ فاتح يونيو من العام 1945.
ومن الشخصيات العربية العسكرية التي منحتها الولايات المتحدة وسام الاستحقاق أيضاً رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية (1967 – 1969) الفريق عامر خماش؛ وذلك لدوره في أداء الخدمات المتميزة طوال فترة خدمته في الجيش العربي (القوات المسلحة الأردنية).
كما حاز الوسام أيضاً الأردني محمود فريحات الوسام في يوليوز من سنة 2017، عندما كان برتبة فريق ورئيسا لهيئة الأركان المشتركة للجيش العربي (القوات الأردنية المسلحة).
ومن الكويت، فاز بـ”الاستحقاق”، القائد العسكري، خالد صالح الصباح في أبريل 2017، عندما كان قائدا للقوات البرية برتبة لواء.
ومن ليبيا، منح الوسام للواء السنوسي الأطيوش، رئيس أركان الجيش الليبي الملكي، بتاريخ 5 يونيو من سنة 1961؛ وذلك لـ”سلوكه الجدير بالتقدير بشكل استثنائي في أداء الخدمات المتميزة لحكومة الولايات المتحدة”.
يذكر أن وسام الاستحقاق الأمريكي هو وسام عسكري يُمنح تكريماً لإتمام مهمة استثنائية، أو للمسؤولين الأجانب، ولا يمكن أن يُمنَح إلا من قبل الرئيس الأمريكي.
محمد السادس وسام على صدور المغاربة الأحرار الشرفاء وحب الشعب وسام على ثدر وقلب الملك أهم شيء أن يحبك شعبك بصدق كما هو الحال بيننا وبين السادس
بكل شرف وفخر واعتزاز نبارك لسيدنا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اللهم اجعل له في كل خطوة سلامة وتوفيق ونجاح حتى يكون هذا البلد كما اراده له من مزيد من التقدم والازدهار والرخاء
غريب هاذا الامر فبعدما ساعد المغرب هيلاري كلينتون بالمال من أجل فوزها على ترامب، اليوم نرى ترامب المعزول و المتهور في أخر ايامه يوشح المغرب انها الاتفاقيات الابراهيمية. شكرا إسرائيل.
صاحب الجلالة حفظه الله يستحق كل الاوسمة العالمية بما فيها جاءزة نوبل للسلام نظرا لحكمته النيرة وجهوده في ارساء السلام والتنمية في افريقيا والشرق الاوسط.
اكيد ان الجزائر ستمنح وسام شنقريحة لرءيس جنوب افريقيا ردا على الوسام الامريكي .
وسام من الرءيس اقوى دولة بالعالم أمريكا دولة مؤسسات يعد الفخر و المفخرة جميع المغاربة الأحرار و للامة الاسلامية جمعاء خاصة و انه عن جدارة واستحقاق اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحالرائد بجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة الأحرار بل الانسانية جمعاء دون ملل او كلل و نكران الذات
نتمنى كل الخير لملكنا و ان يوفق لما فيه خير البلاد و العباد و يحفظ من الشرور و الأشرار
ملكنا العزيز علينا يستحق كل التقديرات فهو رمز وحدتنا وقوتنا الله يحفظو ويرعاه
هذا تتويج لحنكة جلالة الملك محمد السادس الديبلوماسية .اللهم حفظه ونصره .
الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب رجل شهم و شجاع و وستظهر الأيام أنه خدم السلام العالمي أكثر من أي رئيس أمريكي سابق.
المهم ربح المغرب بفضله الكثير من الأمور و وضع المغرب في موقع قوة لن يستطيع الرئيس الجديد جو بايدن تغييره بل سيبني عليه في سياسته الشرق أوسطية و الشمال إفريقية لأنه لا مصلحة له في أن يخسر حليف استراتيجي للأمريكان كالمغرب دون أن ننسى الدور الكبير و التاثير الهام للوبي الإسرائيلي في السياسة الأمريكية و الذي يدعم المغرب.
هنيئاً للملك محمد السادس حفظه الله ورعاه بهذا الوسام، وجعله ذخرا لنا ولبلدنا. فهو أهل لكل تكريم.
تاريخياً الصحراء و موريتانيا مغربية قبل وجود الجزائر. هاته الأخيرة انشأتها فرنسا بمقتضى مرسوم رئاسي في 1839 ..بعد غزوها على اثر خلاف الباي حسين و القنصل فرنسا (ضربة المروحة)…إقرؤا التاريخ الرسمي و ليس تاريخ المرادية..و من لا يعترف بالتاريخ نحن كذلك نقول الجزائر الفرنسية
ترامب شخص يستحق الإحترام فبرغم من الهجومات الشرسة للإعلام ضده … يبقى رئيس دو سياسة صريحة خالية من البراغماتية و إزدواجية المواقف … شكرا عمو ترامب … أو مبروك الوسام لسيدنا …
الوضع العالمي الحالي و تحديدا مستوى العبث و الطغيان الذي يقوم بنو إسرائيل يوحي بإقتراب حدوث تغيير جذري على الصعيد العالمي، و تلكم سنة الطبيعة و قانونها الصارم: دوام الحال من المحال
“و الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون”
الحمد لله ملكنا مهمد السادس لا يحتاج وسام من دولة أخرى فهو تاج فوق رؤوس المغاربة الأحرار نحبه ونكل له كل احترام وتقدير ملك يحب شعبه ويدود عن حدودنا صباح مساء. ومع ذلك فنحن نشرك للرئيس الامريكي ترامب هذا الوسام تقدير لجلالة الملك وكذلك الشعب المغربي لن ينسى شجاعتك باعترافك بالصحراء المغربية. مع انها مغربية100٪1000 الا ان يرث الله الأرض ومن عليها
هذا الوسام هو وسام على صدور كل المغاربة فهنيئا لجلالة الملك على هذا التكريم الذي يشهد لجلالته بقوة حنكته و ذكائه في تدبير شؤون بلده و ما يحظى به جلالتهمن تقدير واحترام من طرف دول العالم .
ملكنا العظيم يستحق كل التقدير والاعتراف ، وشحه رئيس أقوى واعظم دولة في العالم ، بينما “تبون “استدعته كورونا لالماني لتوشحه بوسام المرض