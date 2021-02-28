"وعود وهمية" توقع بمحتال في قبضة أمن ورزازات

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات، السبت، بإيداع شخص يبلغ من العمر 43 سنة السجن المحلي بورزازات، لتورطه في أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون.

وقرر وكيل الملك بالمحكمة ذاتها متابعة المتهم “م. د” في حالة اعتقال، بعدما كان موضوع مذكرة بحث وطنية بتهم عديدة؛ منها النصب والاحتيال.

وكانت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات قد أحالت على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم ذاته، المشتبه فيه الأربعيني، الذي جرى توقيفه بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة تنغير لتورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الشخص المعني عرّض أربع ضحايا بمدينة ورزازات لأفعال إجرامية مماثلة، حيث سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة مقابل وعود وهمية بحصولهم على صفقات عمومية وعلى أحكام قضائية بالبراءة لفائدة أشخاص يخضعون للمحاكمة.

وقد اُحتفظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية؛ وذلك قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة، صباح السبت.