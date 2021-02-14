وفاة الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي عن 77 سنة

توفي الشاعر والروائي الفلسطيني مريد البرغوثي، الأحد، بالعاصمة الأردنية عمان عن عمر يناهز 77 عاما.

ونعت وزارة الثقافة الفلسطينية الشاعر الراحل، إذ قال وزير الثقافة عاطف أبو سيف إنه برحيل الشاعر والكاتب مريد البرغوثي “تخسر الثقافة الفلسطينية والعربية علما من أعلامها ورمزا من رموز الإبداع والكفاح الثقافي الوطني الفلسطيني”، مضيفا أن البرغوثي، الذي رحل في أوج عطائه وإبداعه، “سيظل منارة فكرية وثقافية تهتدي بإبداعها الأجيال”.

وولد البرغوثي عام 1944 في قرية دير غسانة قرب رام الله بالضفة الغربية، وتلقى تعليمه في مدرسة رام الله الثانوية. وسافر بعد ذلك إلى مصر عام 1963، حيث التحق بجامعة القاهرة وتخرج من قسم اللغة الإنجليزية وآدابها عام 1967.

وللبرغوثي 12 ديوانا شعريا، وكتابان نثريان هما “رأيت رام الله”، و”ولدت هناك، ولدت هنا”، وكان أول دواوينه “الطوفان وإعادة التكوين”، الذي نشره عام 1972، وآخرها “اِستيقظ كي تحلم” عام 2018. وقد حاز الراحل على جائزة فلسطين في الشعر عام 2000.