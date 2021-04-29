وفاة الصحفي الرياضي السابق شكري العلوي

توفي ليلة الأربعاء الخميس، شكري العلوي، الصحافي الرياضي السابق بالقناة الثانية (دوزيم) عن عمر يناهز 65 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وعمل الراحل العلوي قيد حياته لأزيد من 25 سنة بالقناة الثانية (دوزيم) حيث كان يقدم العديد من البرامج الرياضية.

وكتبت القناة الثانية على موقعها الإلكتروني: “علمنا ببالغ الحزن هذا المساء بوفاة شكري العلوي، الصحفي الرياضي السابق في دوزيم”

وأضاف المصدر ذاته أن الراحل، وهو مقدم العديد من البرامج الرياضية قناة الثانية، كان يتقاسم شغفه بالمهنة، وأبان طيلة 25 سنة عن التزام ومهنية رفيعين.