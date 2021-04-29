وفاة الصحفي الرياضي السابق شكري العلوي

وفاة الصحفي الرياضي السابق شكري العلوي
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 29 أبريل 2021 - 11:41

توفي ليلة الأربعاء الخميس، شكري العلوي، الصحافي الرياضي السابق بالقناة الثانية (دوزيم) عن عمر يناهز 65 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وعمل الراحل العلوي قيد حياته لأزيد من 25 سنة بالقناة الثانية (دوزيم) حيث كان يقدم العديد من البرامج الرياضية.

وكتبت القناة الثانية على موقعها الإلكتروني: “علمنا ببالغ الحزن هذا المساء بوفاة شكري العلوي، الصحفي الرياضي السابق في دوزيم”

وأضاف المصدر ذاته أن الراحل، وهو مقدم العديد من البرامج الرياضية قناة الثانية، كان يتقاسم شغفه بالمهنة، وأبان طيلة 25 سنة عن التزام ومهنية رفيعين.

الصحافة الرياضية القناة الثانية شكري العلوي طاقم دوزيم

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‫تعليقات الزوار

12
  • حميد
    الخميس 29 أبريل 2021 - 11:45

    إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله اللهم ارحمه وجميع موتى المسلمين

    41
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  • nabilenabil2
    الخميس 29 أبريل 2021 - 11:50

    الله إرحموا ويغفر له وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

    30
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  • Mouad paris
    الخميس 29 أبريل 2021 - 11:52

    ان لله وان اليه راجعون. الله يرحمه و يدخله فسيح جناته

    20
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  • كلنا راحلون
    الخميس 29 أبريل 2021 - 11:59

    وما الحياة الا كلمح البصر ، لقد كان المرحوم صحفيا محترفا بكل ما تحمل المعنى وكان متواضعا مع الجميع.اللهم الرحمة والمغفرة له

    23
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  • alcrdate
    الخميس 29 أبريل 2021 - 12:01

    انا لله وانا اليه راجعون اللهم تغمده برحمتك واجعل مثواه الجنة

    14
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  • Osman
    الخميس 29 أبريل 2021 - 12:04

    إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله اللهم ارحمه وجميع موتى المسلمين

    14
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  • ali le vrai
    الخميس 29 أبريل 2021 - 12:08

    إنا لله وإنا إليه راجعون
    ربي نسألك غفرانك وعفوك و رحمتك

    9
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  • بن عاشر
    الخميس 29 أبريل 2021 - 12:09

    انا لله وانا اليه راجعون.اللهم اغفر له وارحمه وادخله الجنة بغير حساب.تعازي الحارة لافراد اسرته و لزملائه في القناة 2M

    7
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  • AHMED CASA
    الخميس 29 أبريل 2021 - 12:25

    رحم الله الفقيد وجعل مثواه الجنة يارب العالمين

    4
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  • اضريف
    الخميس 29 أبريل 2021 - 12:29

    رحم الله هدا الإنسان الوديع الخلوق كان يطل علينا بوجه بشوش وابتسامة خجولة . اللهم اغفر وارحمه واجعل الجنه مستقره و مأواه .كل نفس ذائقه الموت وانا لله وانا اليه راجعون.

    2
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  • أستاذة وطنية
    الخميس 29 أبريل 2021 - 12:30

    اللهم ارحمه في هذا الشهر الفضيل وألهم ذويه الصبر والسلوان وجه مألوف اخفاه المرض وها هو تخفيه الموت إلى رجعة الله يرحمو

    0
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  • البقاء لله
    الخميس 29 أبريل 2021 - 12:31

    إنا لله وإنا إليه راجعون
    اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين
    آمييييين والحمد لله رب العالمين

    0
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