وفاة الصحفي الرياضي السابق شكري العلوي

توفي ليلة الأربعاء الخميس، شكري العلوي، الصحافي الرياضي السابق بالقناة الثانية (دوزيم) عن عمر يناهز 65 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.
وعمل الراحل العلوي قيد حياته لأزيد من 25 سنة بالقناة الثانية (دوزيم) حيث كان يقدم العديد من البرامج الرياضية.
وكتبت القناة الثانية على موقعها الإلكتروني: “علمنا ببالغ الحزن هذا المساء بوفاة شكري العلوي، الصحفي الرياضي السابق في دوزيم”
وأضاف المصدر ذاته أن الراحل، وهو مقدم العديد من البرامج الرياضية قناة الثانية، كان يتقاسم شغفه بالمهنة، وأبان طيلة 25 سنة عن التزام ومهنية رفيعين.
إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله اللهم ارحمه وجميع موتى المسلمين
الله إرحموا ويغفر له وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .
ان لله وان اليه راجعون. الله يرحمه و يدخله فسيح جناته
وما الحياة الا كلمح البصر ، لقد كان المرحوم صحفيا محترفا بكل ما تحمل المعنى وكان متواضعا مع الجميع.اللهم الرحمة والمغفرة له
انا لله وانا اليه راجعون اللهم تغمده برحمتك واجعل مثواه الجنة
إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله اللهم ارحمه وجميع موتى المسلمين
إنا لله وإنا إليه راجعون
ربي نسألك غفرانك وعفوك و رحمتك
انا لله وانا اليه راجعون.اللهم اغفر له وارحمه وادخله الجنة بغير حساب.تعازي الحارة لافراد اسرته و لزملائه في القناة 2M
رحم الله الفقيد وجعل مثواه الجنة يارب العالمين
رحم الله هدا الإنسان الوديع الخلوق كان يطل علينا بوجه بشوش وابتسامة خجولة . اللهم اغفر وارحمه واجعل الجنه مستقره و مأواه .كل نفس ذائقه الموت وانا لله وانا اليه راجعون.
اللهم ارحمه في هذا الشهر الفضيل وألهم ذويه الصبر والسلوان وجه مألوف اخفاه المرض وها هو تخفيه الموت إلى رجعة الله يرحمو
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين
آمييييين والحمد لله رب العالمين