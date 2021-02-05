وفاة الفنان المصري عزت العلايلي عن 86 عاما

توفي صباح اليوم الجمعة الفنان والممثل المصري القدير عزت العلايلي عن عمر 86، بحسب تصريح لنجله محمود العلايلي على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي.
وُلد عزت العلايلي لعائلة مصرية في حي باب الشعرية بقلب القاهرة في عام 1937.
وقدّم العلايلي ما يقرب من 160 دوراً على مدى رحلة فنية بدأت منذ عام 1962.
وأحد أهم أدوار الراحل كان في فيلم “الأرض” الذي أخرجه يوسف شاهين في عام 1970 .
ومن أبرز أعماله أيضا “الطريق إلى إيلات، وأهل القمة، والمنصورية، والتوت والنبوت، والاختيار)، وفي المسرح شارك العلايلي في عدة مسرحيات، أهمها “أهلا يا بكوات، وثورة قرية.
عاودو لحساب مولود ف 1937 و عندو 86 عام …..
الف رحمة ونور عليه رحمه الله واسكنه فسيح جنانه كان فنانا محترما وله مباديء اعطى وبلغ رسايل كثيرة من خلال ادواره المميزة . انا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه انك انت الغفور الرحيم
انا لله وانا اليه راجعون. الف رحمة و الف مغفرة للفنان القدير عزة العلايلي و رزق الله اهله الصبر.
ان لله وان اليه راجعون البقاء لله كان ممثل رائع ادواره كعمدة أو من صعيد أتذكره بلباس العمدة رائع
ان لله وانا اليه راجعون الله يرحمه برحمته الواسعة
رحمه الله عزت العلايلي فنان متميز فنان الزمن الجميل . اما الفن في مصر الحبيبة فقد توفي مند زمن بعيد .
رحمة الله عليه ، اسعدمنا كثيرا بادواره خاصة في الافلام كانت ليه جراة كبيرة …من هذا المنبر ادعو الناس لفعل الخير و التشبث بالاخلاق الكريمة لعلنا نلقى الله و هو راض عنا
الله يرحمو و يتجاوز عن سيئاته كان يعجبني هاد الممثل كانت عندو كاريزما خاصة
الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنة ويتجاوز عن أخطاءه
انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رحم الله الفقيد.
رحمه الله تعالى فنان من الزمن الجميل
انا لله وانا اليه راجعون .
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه
إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله عليه. اللهم اغفر له وارحمه و ادخله فسيح جناتك.
لا أنسى دوره في فيلم الأرض، تألق كثيرا.البقاء للله