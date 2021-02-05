وفاة الفنان المصري عزت العلايلي عن 86 عاما

توفي صباح اليوم الجمعة الفنان والممثل المصري القدير عزت العلايلي عن عمر 86، بحسب تصريح لنجله محمود العلايلي على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي.

وُلد عزت العلايلي لعائلة مصرية في حي باب الشعرية بقلب القاهرة في عام 1937.

وقدّم العلايلي ما يقرب من 160 دوراً على مدى رحلة فنية بدأت منذ عام 1962.

وأحد أهم أدوار الراحل كان في فيلم “الأرض” الذي أخرجه يوسف شاهين في عام 1970 .

ومن أبرز أعماله أيضا “الطريق إلى إيلات، وأهل القمة، والمنصورية، والتوت والنبوت، والاختيار)، وفي المسرح شارك العلايلي في عدة مسرحيات، أهمها “أهلا يا بكوات، وثورة قرية.