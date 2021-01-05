وفاة شاب بصعق كهربائي تستنفر درك بلفاع

عثر، الثلاثاء، على شاب يبلغ من العمر 28 سنة بجانب الطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين أكادير وتزنيت، على مستوى الجماعة الترابية إنشادن، نواحي اشتوكة آيت باها، وعلى جسده العاري آثار صعق كهربائي، ليتم نقله إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير.

وأوردت مصادر هسبريس أن الشاب، وهو عامل زراعي كان يقطن في دوار “تيحيى” بجماعة إنشادن، لفظ أنفاسه الأخيرة في طريقه إلى المستشفى، بعدما جرى توجيهه صوبه من طرف مصالح الدرك الملكي ببلفاع.

وباشرت المصالح الدركية لمركز بلفاع والسلطات المحلية بقيادة إنشادن، فور تلقيها لإخبارية في الموضوع، أبحاثا مكثفة من أجل الكشف عن كافة الظروف المحيطة بالحادثة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.