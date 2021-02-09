"وفا بنك" يطلق بوابتين رقميتين لفائدة الشركات

أعلنت المجموعة المصرفية “التجاري وفا بنك” عن إطلاق بوابتين رقميتين جديدتين لفائدة زبنائها، خاصة شركات الأعمال والمؤسساتيين والمقاولات.

وقال كريم إدريسي القيطوني، المدير التنفيذي المكلف بقطب أسواق المقاولات بـ”التجاري وفا بنك”، إن المجموعة المصرفية سجلت تطورا كبيرا في رقمنة خدماتها البنكية.

وأوضح القيطوني، خلال لقاء صحافي عقده بمدينة الدار البيضاء، أن مجموعة “التجاري وفا بنك” وفرت لفائدة زبنائها من شركات الأعمال والمؤسساتيين والمقاولات بوابتين جديدتين، وهما “Attijari CIB” و”Attijari Entreprises”، وقد جرى تصورهما لتحسين تجربة مستخدمي البنك الرقمي.

وأضاف المسؤول بالمجموعة المصرفية: “تم تصميم هاتين المنصتين الرقميتين لتوفير الخدمات المالية وغير المالية المقدمة للمقاولات، حيث تقدمان من خلال نقطة ولوج وحيدة مجموعة من خدمات المواكبة الحصرية والخدمات الرقمية المتعلقة بالاطلاع على الحسابات وإجراء معاملات محلية ودولية وتتبعها، إلى جانب خدمات أخرى عديدة ومتنوعة”.

وتحظى البوابتان بمسارات مرنة وخصائص متعددة ومحتويات تناسب الاحتياجات الراهنة للمقاولات، من أجل إعادة ابتكار الخدمات البنكية الإلكترونية.

وعلى صعيد المعاملات، يمكن لزبناء “التجاري وفا بنك” الولوج إلى أركان عديدة؛ من ضمنها “تدبير النقد” من أجل تتبع الحسابات والقيام بمعاملات فردية أو جماعية؛ و”العمليات الدولية” من أجل إنجاز معاملات الاستيراد والتصدير والحصول على “السويفت”.

كما توفر المنصتان بابا خاصا بـ”عمليات السوق” من أجل القيام بعمليات الصرف، و”المستندات البنكية” من أجل مراجعة وتحميل الإشعارات بالعمليات وبيانات الحسابات وصور الشيكات والكمبيالات، و”الإشعارات البنكية” من أجل برمجة مشخصة للإشعارات بالعمليات، و”حفظ الأصول” من أجل قيادة للأصول تحت التدبير، و”بايبال” من أجل تحويل أرصدة “بايبال” على الحساب البنكي .

وضمن عرضها الجديد للبنك الإلكتروني، تضيف مجموعة “التجاري وفا بنك” إلى خدماتها المتعلقة بالمعاملات تشكيلة رقمية للخدمات غير المالية وخدمات البحث والتي تناسب كل فئة من الزبناء.

ومن أجل دعم التوجهات العملية والإستراتيجية لشركات الأعمال والمؤسسات الزبونة، تضع بوابة Attijari CIB رهن إشارتها إصدارات مالية واقتصادية وتحليلا لتوجهات الأسواق الإفريقية وتوصيات خبراء موجهة إلى المستثمرين وأصحاب القرار وغيرهم.

وبالنسبة إلى المقاولات الزبونة، تطمح بوابة ” Attijari Entreprises”، من خلال 4 أركان رئيسية، إلى مساعدة المسيرين على مد فرقهم دوما بإرشادات وتوعيتهم من خلال حصص عبر “الويب” وتحليل الأسواق بواسطة محتويات يقوم بإعدادها خبراء وإيجاد فرص أعمال عبر تزويدهم بقنوات ومنصات لربط علاقات الأعمال، وأخيرا التوصل بمعلومات حول الأشكال الجديدة للعمل.

ويفتح هذا الفضاء الخاص بالمواكبة بالمجان في وجه المقاولات غير الزبونة تجسيدا لإرادة “التجاري وفا بنك” في تطوير ريادة الأعمال.

ومن خلال “attijaricib.com”و”attijarientreprises.com”، تعزز مجموعة “التجاري وفا بنك” علاقاتها البنكية الرقمية مع زبنائها من شركات الأعمال والمؤسساتيين والمقاولات وتدعوهم إلى عيش هذه التجربة البنكية المبتكرة والتي تقوم على خدمات بنكية مالية وغير مالية مع افتتاح وشيك لمراكز المقاولات.