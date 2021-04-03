وفد أمريكي يروج بسلا للرابطة الإفريقية للسلة

زار، الجمعة، وفد من NBA المغرب يتقدمه لاعب الدوري الأمريكي للمحترفين السابق الشهير صامويل فينسنت، الذي حل بمدنة سلا مرفوقا بمسؤول من السفارة الأمريكية بالمغرب؛ وذلك في إطار تثمين العلاقات المغربية الأمريكية التي تشمل مجالات عديدة.

واحتضنت قاعة البوعزاوي بمدينة سلا، خلال اليوم ذاته، لقاء بين مسؤولين عن رابطة المحترفين الأمريكية لكرة السلة وأعضاء المكتب المسير لفريق الجمعية الرياضية السلاوية لكرة السلة، برئاسة عبد الرؤوف بنطالب رئيس نادي جمعية سلا وباقي أعضاء إدارة الفريق، وذلك للترويج للرابطة الإفريقية لكرة السلة BAL.

يشار إلى أن فريق الجمعية الرياضية السلاوية لكرة السلة سيشارك في منافسة الدوري الإفريقي للعبة ذاتها، الذي ترعاه NBA أفريكا.