وفد أمريكي يروج بسلا للرابطة الإفريقية للسلة

وفد أمريكي يروج بسلا للرابطة الإفريقية للسلة
صور: منير امحيمدات
السبت 3 أبريل 2021 - 12:09

زار، الجمعة، وفد من NBA المغرب يتقدمه لاعب الدوري الأمريكي للمحترفين السابق الشهير صامويل فينسنت، الذي حل بمدنة سلا مرفوقا بمسؤول من السفارة الأمريكية بالمغرب؛ وذلك في إطار تثمين العلاقات المغربية الأمريكية التي تشمل مجالات عديدة.

واحتضنت قاعة البوعزاوي بمدينة سلا، خلال اليوم ذاته، لقاء بين مسؤولين عن رابطة المحترفين الأمريكية لكرة السلة وأعضاء المكتب المسير لفريق الجمعية الرياضية السلاوية لكرة السلة، برئاسة عبد الرؤوف بنطالب رئيس نادي جمعية سلا وباقي أعضاء إدارة الفريق، وذلك للترويج للرابطة الإفريقية لكرة السلة BAL.

يشار إلى أن فريق الجمعية الرياضية السلاوية لكرة السلة سيشارك في منافسة الدوري الإفريقي للعبة ذاتها، الذي ترعاه NBA أفريكا.

السفارة الأمريكية بالمغرب العلاقات المغربية الأمريكية رابطة المحترفين الأمريكية لكرة السلة صامويل فينسنت

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‫تعليقات الزوار

1
  • محمد بلحسن
    السبت 3 أبريل 2021 - 12:54

    في يوم 6 يونيو 2021 القادم ستحتفل الجمعية الوطنية لكرة السلة NBA
    National Basketball Association
    بذكراها ال 75 أتمنى أن تتميز بإجراء دوري يجمع 8 فرق من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والسنغال وإسرائيل وفرنسا وإسبانيا وساحل العاج على إمتداد 15 يوما.
    مدينة سلا تستحق تنظيم مؤتمرات ومهراجانات ومباريات دولية طيلة أيام السنة واستقطاب ملايين السياح نظرا لموقعها المتميز وعمرانها وتاريخها العريق.

    6
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