وفد صحافي مغربي يزور إسرائيل

وفد صحافي مغربي يزور إسرائيل
صورة: أرشيف
الثلاثاء 30 مارس 2021 - 23:00

يتوجه وفد صحافي مغربي، خلال الأيام المقبلة، إلى إسرائيل في زيارة رسمية من تنظيم وزارة الخارجية بالدولة العبرية، وفق ما ذكره مصدر إسرائيلي لهسبريس.

وأضاف مصدر الجريدة أن الوفد سيلتقي وزراء بالحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيسيت، كما سيزور المقدسات الإسلامية في القدس.

وعلمت هسبريس بأن الوفد الصحافي المغربي سيزور، كذلك، دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

يذكر أن وفودا إعلامية ومن المجتمع المدني دأبت، قبل استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، على زيارة الدولة العبرية.

إسرائيل العلاقات المغربية الإسرائيلية الكنيسيت وزارة الخارجية بالدولة العبرية وفد صحافي مغربي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

15
  • متتبع
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 23:08

    أللهم إسرائيل ولا دولة الخرائر ما يأتي منهم سوى السوء والكراهية

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • إلياهو
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 23:09

    تمشيو سالمين وتجيو غانمين من بلاد.ببا إسرائيل.

    -11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • yakoubi
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 23:12

    عطيونا أسماء هاذ الصحفيين المهرولين نحو التطبيع الله يرحم الوالدين!!

    -17
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن من المغرب
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 23:12

    ولماذا لم تذكر أسماء هذا الوفد الصحفي.. هل مازال المغرب الرسمي في عداء مع الكيان الصهيوني…

    -17
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ولد حميدو
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 23:18

    سنسمع بان الجار منعهم من التحليق فوق اراضيهم

    ارتاحوا ستاتي عبر الغرب الدي ياتينا منه نسيم الغربي اما الشرق فياتينا منه شوم الشركي

    17
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الملالي
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 23:21

    لماذا اغلبية المغاربة يحبون و يكرهون و يعتمدون على اقتناعات الآخرين !!! في كل شيئ مثلا شراء سيارة ، الزواج ، السياسة ، السفر ، الدراسة ……في كل شيئ نعتمد على اقتناعات الآخرين هل سنضل قاصرين ذهنيا ؟؟؟ سُؤِلَ شاب في وجود زوجة أبيه ” هل تحب أمك ام زوجة أبوك ؟؟ ” فأجاب احب زوجة أبي لكن اللي فالقلب فالقلب !!! السياسية خدعة و مصالح ومن بعد المصالح هناك العواطف

    -4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • نبيل
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 23:23

    الصحافة الرسمبة هي صحافة تابعة للمطبعين، المهم الا بزور الصحفيون المستقلون دولة صهيون مستقبلا.

    -8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 23:24

    اودي كبار وصغار كيزورو الصهاينة سرا وليس جهرا قبل التطبيع

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • mmmmm
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 23:24

    إلى yakoubi لماذا تسأل عن أسماء الصحافيين.هل لي ترسل لهم داعش لأن تعليقك فيه رائحة من محبي داعش.الحاصول القافلة تسير و……. مازالت…….كملها من عندك.راك عارفها

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • البيضاوي
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 23:26

    كمواطن مغربي لامانع عندي من توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية مع اسراءيل، ومع كل دولة تحترم الوحدة الترابية لبلدي المغرب،،،

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • وجدي
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 23:34

    كرهت نفسي بسبب ازديادي وانتمائي لبلد طبع مع كيان اغتصب واحدا من أهم مقدساتنا الإسلامية.اللهم فاشهد أني غير راض عن هذا ولا أتحمل مثقال ذرة من المسؤولية والوزر والإثم.لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم وحسبي الله ونعم الوكيل.

    -5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الحقيقة
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 23:34

    هذا دليل على أن الأمر مخجل، لو كانت العلاقات مع الصهاينة يباركها معظم المغاربة و تجلب النفع لما خجلتم من ذكر أسماء الميممين شطر تل أبيب، و لكن المذنب يخجل من فضح اسمه، هكذا أنتم، تعلمون أنكم على خطأ و تتمادون فيه.

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متقاعد
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 23:41

    والله العظيم لو اتاحت الفرصة لاغلبية الشعب المغربي لزيارة القدس الشريف والدولة العبرية لما تلكاؤوا في الزيارة!!!!!! ولكن يبقى المغرب في القلب والروح …. نعم زيارة واحدة لإسرائيل وقظاء اسبوع ومعرفة الدولة العبرية لهو احسن واجمل من المرور من امام جارة السوء التي تكن لنا عداءا دفينا لاننا تقدمنا عليها وهذا يعتبر حسد ونفاق دفين!!!! نرجو مقاطعتها كليا واغلاق جميع المنافذ معها. وفتح جميع الابواب برا وبحرا مع دولة اسرائيل!!!!

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • شيشي كابور
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 23:44

    توجد دولتان عنصريتان ظالمتان في العالم يستحيل على الصحافي الجزائري الحر رسميا كان ام مستقلا ان يزورهما في مهمة رسمية: دولة صهيون ودولة بورما، الا اذا زارهما في اطار التغطية الصحفية للانتهاكات الجسيمة لحقوق المسلمين في ذالك البلدين او لتغطية حدث ما.

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • yakoubi
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 23:52

    إلى صاحب التعليق mmmترددت في الرد على تعليقك لانه لو كنت متابع للسياسة ماكنت لتصدر حكم قيمي عني..تحدثت عن معرفة الأسماء لأنه عندما دهب الجامعي لاسرائيل قيل عنه الكثير خصوصا منبعض زملاءه الصحافيين..لماذا السرية إذن.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
معايير "كامبريدج سكول" في مراكش
الثلاثاء 30 مارس 2021 - 23:46 6

معايير "كامبريدج سكول" في مراكش

صوت وصورة
نسج الزرابي بوادي زم
الثلاثاء 30 مارس 2021 - 21:37

نسج الزرابي بوادي زم

صوت وصورة
تأجيل محاكمة حامي الدين
الثلاثاء 30 مارس 2021 - 15:31 8

تأجيل محاكمة حامي الدين

صوت وصورة
احتجاج المروضين الطبيين
الثلاثاء 30 مارس 2021 - 14:30 3

احتجاج المروضين الطبيين

صوت وصورة
نقاش السلطة وقضايا المجتمع
الثلاثاء 30 مارس 2021 - 13:47

نقاش السلطة وقضايا المجتمع

صوت وصورة
مطرح عشوائي للنفايات بمراكش
الإثنين 29 مارس 2021 - 19:34 7

مطرح عشوائي للنفايات بمراكش