وفد صحافي مغربي يزور إسرائيل

يتوجه وفد صحافي مغربي، خلال الأيام المقبلة، إلى إسرائيل في زيارة رسمية من تنظيم وزارة الخارجية بالدولة العبرية، وفق ما ذكره مصدر إسرائيلي لهسبريس.
وأضاف مصدر الجريدة أن الوفد سيلتقي وزراء بالحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيسيت، كما سيزور المقدسات الإسلامية في القدس.
وعلمت هسبريس بأن الوفد الصحافي المغربي سيزور، كذلك، دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.
يذكر أن وفودا إعلامية ومن المجتمع المدني دأبت، قبل استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، على زيارة الدولة العبرية.
أللهم إسرائيل ولا دولة الخرائر ما يأتي منهم سوى السوء والكراهية
تمشيو سالمين وتجيو غانمين من بلاد.ببا إسرائيل.
عطيونا أسماء هاذ الصحفيين المهرولين نحو التطبيع الله يرحم الوالدين!!
ولماذا لم تذكر أسماء هذا الوفد الصحفي.. هل مازال المغرب الرسمي في عداء مع الكيان الصهيوني…
سنسمع بان الجار منعهم من التحليق فوق اراضيهم
ارتاحوا ستاتي عبر الغرب الدي ياتينا منه نسيم الغربي اما الشرق فياتينا منه شوم الشركي
لماذا اغلبية المغاربة يحبون و يكرهون و يعتمدون على اقتناعات الآخرين !!! في كل شيئ مثلا شراء سيارة ، الزواج ، السياسة ، السفر ، الدراسة ……في كل شيئ نعتمد على اقتناعات الآخرين هل سنضل قاصرين ذهنيا ؟؟؟ سُؤِلَ شاب في وجود زوجة أبيه ” هل تحب أمك ام زوجة أبوك ؟؟ ” فأجاب احب زوجة أبي لكن اللي فالقلب فالقلب !!! السياسية خدعة و مصالح ومن بعد المصالح هناك العواطف
الصحافة الرسمبة هي صحافة تابعة للمطبعين، المهم الا بزور الصحفيون المستقلون دولة صهيون مستقبلا.
اودي كبار وصغار كيزورو الصهاينة سرا وليس جهرا قبل التطبيع
إلى yakoubi لماذا تسأل عن أسماء الصحافيين.هل لي ترسل لهم داعش لأن تعليقك فيه رائحة من محبي داعش.الحاصول القافلة تسير و……. مازالت…….كملها من عندك.راك عارفها
كمواطن مغربي لامانع عندي من توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية مع اسراءيل، ومع كل دولة تحترم الوحدة الترابية لبلدي المغرب،،،
كرهت نفسي بسبب ازديادي وانتمائي لبلد طبع مع كيان اغتصب واحدا من أهم مقدساتنا الإسلامية.اللهم فاشهد أني غير راض عن هذا ولا أتحمل مثقال ذرة من المسؤولية والوزر والإثم.لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم وحسبي الله ونعم الوكيل.
هذا دليل على أن الأمر مخجل، لو كانت العلاقات مع الصهاينة يباركها معظم المغاربة و تجلب النفع لما خجلتم من ذكر أسماء الميممين شطر تل أبيب، و لكن المذنب يخجل من فضح اسمه، هكذا أنتم، تعلمون أنكم على خطأ و تتمادون فيه.
والله العظيم لو اتاحت الفرصة لاغلبية الشعب المغربي لزيارة القدس الشريف والدولة العبرية لما تلكاؤوا في الزيارة!!!!!! ولكن يبقى المغرب في القلب والروح …. نعم زيارة واحدة لإسرائيل وقظاء اسبوع ومعرفة الدولة العبرية لهو احسن واجمل من المرور من امام جارة السوء التي تكن لنا عداءا دفينا لاننا تقدمنا عليها وهذا يعتبر حسد ونفاق دفين!!!! نرجو مقاطعتها كليا واغلاق جميع المنافذ معها. وفتح جميع الابواب برا وبحرا مع دولة اسرائيل!!!!
توجد دولتان عنصريتان ظالمتان في العالم يستحيل على الصحافي الجزائري الحر رسميا كان ام مستقلا ان يزورهما في مهمة رسمية: دولة صهيون ودولة بورما، الا اذا زارهما في اطار التغطية الصحفية للانتهاكات الجسيمة لحقوق المسلمين في ذالك البلدين او لتغطية حدث ما.
إلى صاحب التعليق mmmترددت في الرد على تعليقك لانه لو كنت متابع للسياسة ماكنت لتصدر حكم قيمي عني..تحدثت عن معرفة الأسماء لأنه عندما دهب الجامعي لاسرائيل قيل عنه الكثير خصوصا منبعض زملاءه الصحافيين..لماذا السرية إذن.