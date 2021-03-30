وفد صحافي مغربي يزور إسرائيل

يتوجه وفد صحافي مغربي، خلال الأيام المقبلة، إلى إسرائيل في زيارة رسمية من تنظيم وزارة الخارجية بالدولة العبرية، وفق ما ذكره مصدر إسرائيلي لهسبريس.

وأضاف مصدر الجريدة أن الوفد سيلتقي وزراء بالحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيسيت، كما سيزور المقدسات الإسلامية في القدس.

وعلمت هسبريس بأن الوفد الصحافي المغربي سيزور، كذلك، دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

يذكر أن وفودا إعلامية ومن المجتمع المدني دأبت، قبل استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، على زيارة الدولة العبرية.