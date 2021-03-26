وفد عاملي يتفقد مشروع "الأراضي السلالية" بتزنيت

زار عامل إقليم تزنيت، صباح الخميس، أشغال المشروع الفلاحي المتعلق بغرس الأشجار المثمرة والأعشاب الطبية داخل عقار منطقة “المشيبيك” التابع للأراضي السلالية أهل تدارت بالجماعة الترابية وجان.

ووقف المسؤول الترابي الإقليمي والوفد المرافق له على نسبة تطور الأشغال بالمشروع ومدى احترامها للتقنيات الفلاحية الحديثة التي من شأنها الدفع به، ليكون في مستوى تطلعات الفئات المستهدفة والجهات الشريكة المتمثلة في مصالح وزارة الداخلية والمديرية الإقليمية للفلاحة وذوي الحقوق، والتي تسعى إلى إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية من خلال إنجاز مشاريع تنموية واجتماعية لفائدتها عن طريق تمويلها كليا أو جزئيا من مواردها المالية.

ويأتي المشروع الفلاحي سالف الذكر في إطار الاستجابة للحاجيات الحقيقية والملموسة المعبر عنها من طرف أعضاء الجماعات السلالية، مساهمة في المجهود الذي تبذله الدولة للنهوض بساكنة العالم القروي عبر دعم وتشجيع إحداث التعاونيات في مختلف الميادين من أجل إنجاز المشاريع المدرة للدخل لفائدة أعضاء الجماعات السلالية بهدف تنمية مداخيلهم وتحسين وضعيتهم المعيشية في انسجام تام مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتهم هذه المشاريع مجالات البنيات التحتية كالطرق والمسالك القروية والتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، إضافة إلى التجهيزات التربوية والاجتماعية كالمدارس ودور الأطفال ودور الأمومة، وأخرى متعلقة بالميدان الفلاحي وتثمين المنتوجات الفلاحية والقطاع الحرفي.