وفيات الجائحة تتراجع 4,8% في أسبوع بالمغرب

وفيات الجائحة تتراجع 4,8% في أسبوع بالمغرب
صورة: أرشيف
الأحد 7 فبراير 2021 - 19:22

سجلت النتائج الأسبوعية لعدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب انخفاضا بنسبة 13.8 في المائة، كما تراجعت الإماتة بسبب الجائحة بنسبة 4.8 في المائة، وذلك وفق التصريح اليومي لوزارة الصحة.

وكشفت البيانات المسجلة اليوم الأحد في كافة ربوع المغرب، تسجيل 389 حالة إيجابية و13 وفاة، فيما تعافى من “كوفيد-19” 583 شخصا.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 106 حالات إصابة بكورونا و7 وفيات، تلتها جهة الشرق بـ65 إصابة وحالة وفاة واحدة، بعدها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 62 حالة إصابة بكورونا ووفاة واحدة.

في المرتبة الرابعة، حلت جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 52 إصابة جديدة ووفاة واحدة، وبعدها سوس ماسة بـ 32 حالة، ثم مراكش آسفي بـ 20 حالة، والعيون الساقية الحمراء بـ 10 حالات، فالداخلة وادي الذهب بـ 8 حالات.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 5 حالات وحالتي وفاة، وأحصت جهة فاس مكناس 5 حالات ووفاة واحدة، وبعدها كلميم واد نون بثلاث حالات، فيما سجلت جهة بني ملال خنيفرة إصابة واحدة فقط.

المصابين بفيروس كورونا تعافى وزارة الصحة وفاة

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‫تعليقات الزوار

1
  • مجرد رأي
    الأحد 7 فبراير 2021 - 20:04

    كنت فواحد من تلأسواق المعروفة ساعة قبل الإغلاق من أجل حظر التجوال الليلي، الزحااام و شب لاصق فشي و المتجر فيه اكثر من المعتاد ديال الناس كيفما عمري شفت غحياتي ولو حتى ليلة عيد الأضحى ماكايكونش هاكاك، فين هو المنطق باش مسدود الحمام قدام هاد الشي ؟

    0
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