وقفة احتجاجية بالناظور تستنكر "اعتقالات الأساتذة"

شارك عدد من الأطر التربوية، الجمعة، في وقفة تضامنية نظمت أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، احتجاجا على “حملة الاعتقالات التي طالت عددا من الأساتذة المحتجين بمدينة الرباط”.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية تزامنا مع إضراب وطني دعت إليه النقابات الأكثر تمثيلية، ويشمل يومي الـ9 والـ10 من شهر أبريل الجاري، ردا على الأحداث الأخيرة التي عاشتها مدينة الرباط، على إيقاع الاحتجاجات المستمرة لتنسيقيات الأساتذة.

زكرياء شرقاوي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، قال في تصريح لهسبريس: “إن الوقفة الاحتجاجية التي أطرتها النقابة تأتي في إطار استنكار المقاربة القمعية التي تنتهجها السلطات ضد نضالات الشغيلة التعليمية، وكانت آخر فصولها الاعتقالات العشوائية التي طالت مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

أضاف المتحدث ذاته: “إن احتجاجات الأساتذة مشروعة لإسقاط مخطط التعاقد الذي يستهدف المدرسة والوظيفة العموميتين”، مؤكدا أن نقابته اتخذت موقفا واضحا منذ البداية، وهو “رفض هذا المخطط الذي يكرس الهشاشة واللامساواة في صفوف نساء ورجال التعليم، ويضرب في العمق المدرسة العمومية”، وفق تعبيره.

وطالب شرقاوي بضرورة الإسراع في إيجاد حلول ناجعة لمختلف القضايا العالقة، مستنكرا “استمرار الوزارة في تعطيل الحوار مع مختلف الأطراف، ما يساهم في احتقان وتأجيج الأوضاع التعليمية في قطاع التربية الوطنية”، على حد قوله.