وقفة احتجاجية بالناظور تستنكر "اعتقالات الأساتذة"

شارك عدد من الأطر التربوية، الجمعة، في وقفة تضامنية نظمت أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، احتجاجا على “حملة الاعتقالات التي طالت عددا من الأساتذة المحتجين بمدينة الرباط”.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية تزامنا مع إضراب وطني دعت إليه النقابات الأكثر تمثيلية، ويشمل يومي الـ9 والـ10 من شهر أبريل الجاري، ردا على الأحداث الأخيرة التي عاشتها مدينة الرباط، على إيقاع الاحتجاجات المستمرة لتنسيقيات الأساتذة.
زكرياء شرقاوي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، قال في تصريح لهسبريس: “إن الوقفة الاحتجاجية التي أطرتها النقابة تأتي في إطار استنكار المقاربة القمعية التي تنتهجها السلطات ضد نضالات الشغيلة التعليمية، وكانت آخر فصولها الاعتقالات العشوائية التي طالت مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
أضاف المتحدث ذاته: “إن احتجاجات الأساتذة مشروعة لإسقاط مخطط التعاقد الذي يستهدف المدرسة والوظيفة العموميتين”، مؤكدا أن نقابته اتخذت موقفا واضحا منذ البداية، وهو “رفض هذا المخطط الذي يكرس الهشاشة واللامساواة في صفوف نساء ورجال التعليم، ويضرب في العمق المدرسة العمومية”، وفق تعبيره.
وطالب شرقاوي بضرورة الإسراع في إيجاد حلول ناجعة لمختلف القضايا العالقة، مستنكرا “استمرار الوزارة في تعطيل الحوار مع مختلف الأطراف، ما يساهم في احتقان وتأجيج الأوضاع التعليمية في قطاع التربية الوطنية”، على حد قوله.
إذا لم تعجبكم العقدة فابحثو عن عمل أخر واتركو شباب أخر يشتغل ويحترم تعاقده ،لأول مرة الشعب يساند الحكومة لأنكم لم تحترمو تعاقدكم وأكثرتم الكذب والتمثيل والغياب بعدما نسيتو أيام التشوميرة بعدما لم يقبل أحد تشغيلكم بسبب مستواكم الضعيف
كأستاد متعاقد لا يشرفني ان اترك قسمي و لن اضرب عن العمل لانني مقتنع بضروف العمل ….
هؤلاء الأساتذة لا أحد فرض عليهم العقد ،و ضيعوا على أبنائنا أوقات الدراسة…. يجب على الدولة طردهم و الاستعانة بالعاطلين ذوي الكفاءة
رد على معلق 1 شعب لم يكون مع دولة مخازنية عرفتي علاش حيت هدك وليداتنا او خوتنا حنا شعب كامل ضمن مع استاذة لكن انت كتهدر كتكول شعب مع حكومة راك غلض بزاف شعب كول مضامن مع استاذة اونت مكتملش شعب منعرف ملين جيت هد مرة متهدرش على شعب حتى تكون عايش فيه اوحس معانت اوضلم لي كنعيشه تقدر تكون من وطن ولكين تقدر تكون عندك منصب في حكومة حولك كتشكر فيها حيت واخد خيراتها
هذا لا يعد فعلا احتجاجيا ، بل فعل ابتزازي من وجهة نظر الاخلاقية ،لانه اعتداء صارخ على حق التلاميذ في التمدرس و استنزاف للجهد الأمني ، كما لا يأخذ بعين الاعتبار الحالة الوبائية التي يمر بها المجتمع و يهدد سلامة المواطنين. كما أن هؤلاء قبلوا في بداية الأمر بالتعاقد وليس لهم الحق في التراجع عنه!
ولهذا فنحن نؤيد المقاربة الأمنية لاحتواء الوضع لأنه من الممكن و في أي وقت أن يخرج عن للسيطرة.
فوت علك معلمين كدافع عن حقوقهم كون مسوهم رديء ولا ضعيف اش مشى لك نتا واش نتا لي مخدمهم خالي شرفاء دفع على قضيتهم