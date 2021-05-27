وقفة من أجل الريسوني والراضي

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‫تعليقات الزوار

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  • البرنوصي
    الجمعة 28 ماي 2021 - 00:56

    في كل دول العالم لم يسبق لما سماع مقولة المطالبة بإطلاق سراح فلان و فلانة هناك مطالبة بمحاكمة عادلة و للجميع . محاكمة كل مخل بالقانون كيفما كانت رتبته او منصبه او مكانته بالمجتمع و المطالبة بالعدالة للجميع

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