وقفة من أجل الريسوني والراضي

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار1
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
00:34
استدعاءات وغيابات تجر انتقادات على خاليلوزيتش
-
23:26
الاختطاف يورط 5 مهاجرين من جنوب الصحراء
-
23:21
المغرب ينتزع لقب الأولمبياد الإفريقية للرياضيات
-
22:29
"تطمينات" ترفع اعتصام موظفي جماعة تطوان
-
22:06
سبعيني يقتل ابن عمه ببندقية قرب وادي زم
-
21:47
قناة للصرف الصحي تبتلع شخصين بمراكش
-
21:13
الحكومة تصادق على 5 مشاريع قوانين بالصحة
-
20:51
شرطة الناظور تعرض محجوزات 5 أطنان مخدرات
-
20:30
بطل "فيديو الترامواي" يعترف بالخطأ ويعتذر
-
19:40
"إيسيسكو" تكرم أمين رابطة العالم الإسلامي
-
19:13
الأمن يوقف متورطا في جريمة قتل بخنيفرة
-
18:14
"الاتحاد الاشتراكي" يثمن دفاع المغرب عن الصحراء
في كل دول العالم لم يسبق لما سماع مقولة المطالبة بإطلاق سراح فلان و فلانة هناك مطالبة بمحاكمة عادلة و للجميع . محاكمة كل مخل بالقانون كيفما كانت رتبته او منصبه او مكانته بالمجتمع و المطالبة بالعدالة للجميع