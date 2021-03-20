صندوق أممي يدعم العلماء وفقهاء الدين في محاربة تعنيف المغربيات

وقّع صندوق الأمم المتحدة للسكان مخطط عمل سنويا مع الرابطة المحمدية للعلماء، بهدف محاربة العنف ضد النساء والفتيات عبر رجال الدين.
وجرى التوقيع على المخطط من طرف أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، ولويس مورا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب.
وحسب المعطيات التي نشرها الصندوق، فإن المخطط يتضمن تعاون الطرفين من أجل تقوية قدرات رجال الدين والعلماء والطلبة الجامعيين في الدراسات الإسلامية فيما يخص المعارف المرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية والمساواة بين الجنسين.
وأكد صندوق الأمم المتحدة، عبر مكتبه في الرباط، أن هذا المخطط الموقع مع الرابطة المحمدية للعلماء يشمل تنظيم ورشات تكوينية من أجل تصحيح بعض التفسيرات الخاطئة للنصوص الدينية التي تعيد إنتاج أفكار نمطية تمييزية ضد المرأة.
وعلى الرغم من اعتماد عدد من التشريعات الساعية إلى محاربته في المغرب، فإن العنف ضد النساء لا يزال ظاهرة مقلقة للغاية في المملكة، إذ تؤكد عدد من الدراسات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ورئاسة النيابة العامة استمرار تفشي العنف ضد النساء والفتيات.
وذكر الصندوق إن تعاونه مع المملكة المغربية وصل السنة الجارية إلى دورته التاسعة، ويرتبط بشراكات إستراتيجية مع عدد من القطاعات والمؤسسات؛ منها الرابطة المحمدية للعلماء، بهدف تلبية حاجيات القادة الدينيين من حيث المعارف والمهارات.
والصندوق عبارة عن وكالة ضمن منظومة الأمم المتحدة، وهي تشتغل في مجالات متعددة؛ أبرزها صحة الأم، والصحة الجنسية والإنجابية، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات، ودعم الشباب.
وتهدف الوكالة الأممية، عبر اشتغالاتها المتعددة، إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030 وأهداف خطة المؤتمر الدولي للسكان، على اعتبار أنها التزامات دولية صادق عليها المغرب.
وجب صرف جزء من مبلغ هذا الصندوق لتكوين قوات الامن و التدخل السريع المغربية على احترام حقوق النساء و عدم التحرش بهن خصوصا أثناء تفريق المظاهرات .
* ذلك الصندوق عليه يهتم بمعالجة أسباب العنف داخل البيوت ،
التي في أغلبها مادية . ما عدا ذلك ، العلماء أو الفقهاء ليس لديهم
عصا سحرية لحل المشكل .
* أولئك الذين نعول عليهم ، سيستفيدوا من الصندوق إذا تأسس ،
أما المشاكل ستبقى على حالها ، أو تزيد .
* الناس تنصب فخاخاً لإصطياد المال دون عناء .
هذا أكبر تناقض في العالم: كيف يستطيع المسلم الدعوة إلى وقف تعنيف المرأة وكتابه المقدس يقول: واضربوهن!!! تعنيف المرأة من التعاليم الإسلامية ومن يقول العكس إما جاهل بدينه أو متحرج منه.
ماعلاقة الدين بالمرأة كأن اﻹسلام هو من يحرض على تعنيف المرأة. أغلبية النساء المعنفات أزواجهم لا يصلون ولا يذهبون إلى المساجد .يا إما تجده مدمن على المخدرات أو على الخمور أو على الميسر (التيرسي) أما المسلم يحسب زوجته مثل الملكة في المنزل. لماذا لا تسألوا أو تتحدثوا عن النساء اللواتي تكون ضحية في الولادة بسبب غياب الطبيب .أو النساء ضحية السرطان لا تجد الدواء لسرطان ولا مستشفى للعلاج .وماذا عن نساء اﻷرامل توفي زوجها وترك لها أطفال ولم تجد ما تطعمهم. على ما تضحكون . قال لك مخطط .نعم إنه مخطط ﻹفساد المجتمع….
وقف العنف ضد النساء دور الإعلام والمدرسة والقضاء أما الإسلام فأكبر دين قمع المرءة ولو قرء ناس صندوق الأمم القرأن لما طلبو شيئا من تجار الدين
إذا كان هناك تعنيف ففي الاتجاهين يعني تعنيف الرجل للمرأة وكذلك لا ننسى تعنيف المرأة للرجل!
لهذا يجب على المشرع أن يحضر قوانين صارمة ويصهر على تطبيقها.
حسبي الله و نعم الوكيل غير بغينا نعرفو و الرجل كائن حي او ميت واش درتو ليه شي حقوق اتقو الله في سياسة الغرب بغاو يشتتو شملكم بسم الله الرحمان الرحيم الرجال قوامون على النساء
هاد الوكالة اﻷممية يجب عليها أن تجري بحث بالمغرب في من يعنف النساء ?? والنتيجة هي أن العنف ﻻ يأتي من رجل متدين قارئ لكتاب الله يخاف ربه وإنما من متعصب أو مخمور جاهل لحقوق المرأة المتوفرة في القرآن وبكثرة . في ما يخص المساوات فﻻ علاقة لعلماء الدين بالموضوع إﻻ إن تمت عليهم ضغوطات لتحريف بعض النصوص القرآنية
إلى من يقول بأن الدين يأمر بضرب المرأة ويدعي التناقض في القول .اعرف دينك اولا فالله سبحانه وتعالي يقول *وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * الضرب يأتي في حق المرأة الناشز ويأتي في المرتبة التالتة وحتى ان ضربت يكون ضربا خفيفا على سبيل التذكير كمن يربي أولاده وليس ان تتركها معيبة الوجه او العين .هدا مع العلم ان الرسول الكريم لم يتبت عليه قط ان ضرب إحدى زوجاته.
هاذا تدخل أجنبي مزوق
فاش يعطيوا للمرأة الغربية حقها في ارتداء الثياب المناسب لها وعدم حضر الحجاب في بلادهم فرنسا والدانمارك وو
حينئذ يتكلموا عن حقوق المرأة بكل مروأة
هذ المنظمات الأممية حتى تكون كترد بعدا على التظلمات بخصوص التمييز العنصري واضطهاد الأقليات عاد ديك الساعة تتكلم على حقوق المرأة.
مايجب مراجعته هو النصوص التي تجيز للزوج ضرب زوجته، فهل يتحلى الفقهاء بالجرأة اللازمة للتراجع عن هكذا نصوص