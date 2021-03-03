وكالة فرنسية تدعم قطاع النظافة بالدار البيضاء

عززت الوكالة الفرنسية للتنمية، رفقة المجموعة المصرفية “بي إن بي باريبا”، مبادراتهما للمساهمة في دعم قطاع النظافة بمدينة الدار البيضاء، عبر توفير خطوط تمويل مصرفية لاقتناء آليات متطورة جديدة لجمع النفايات داخل المدار الحضري للعاصمة الاقتصادية للمملكة.

كما تسعى المجموعة الفرنسية إلى مواكبة شركات النظافة في عملية تثبيت حلول رقمية لتحسين مردودية أداء أسطول آلياتها وتسريع وتيرة عملها.

واستفادت شركة “أرما”، المشرفة على تدبير قطاع النظافة بكل من عمالة مقاطعات أنفا وعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان وعمالة مقاطعات مولاي رشيد وعمالة مقاطعات بنمسيك، من ضمانة للحصول على تمويل الحصول على حلول “smart-meters”، التي تدخل حيز التطبيق لأول مرة في المغرب.

ويتيح هذا الحل الرقمي تثمين المسارات الطرقية التي تقطعها شاحنات جمع النفايات بشوارع مدينة الدار البيضاء، وتتبع عملها بشكل دائم ومباشر عبر منصة المراقبة الرقمية.

ووضع مجلس جماعة الدار البيضاء مجموعة من دفاتر التحملات لمرفق النظافة بالمدينة، ينص على جملة من الشروط المهمة؛ من قبيل إلزامية النتائج، وجمع النفايات بالليل تفاديا للمشاكل التي تترتب عن جمعها طيلة اليوم، إضافة إلى مقتضيات

جديدة أخرى ترمي بشكل أساسي إلى تحقيق جمع جيد للنفايات المنزلية وغيرها من النفايات، وتوفير فضاء لاستقبال ومعالجة النفايات.

وتخضع هذه العملية للرصد والمراقبة الإلكترونية؛ وهو ما يمكن من تتبع أسطول شاحنات ومعدات تجميع النفايات، والتحكم فيه بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الوقت الحقيقي، إضافة إلى ذلك تم تجهيز الحاويات بشرائح تحديد الموقع الجغرافي لتجنب الاختلالات وعدم المطابقة والسرقات. كما يتم توجيه مختلف تدخلات مستخدمي وعمال الشركتين باستخدام تطبيق تقييم النظافة (ACP)لنقل المعلومات والتقارير عن حالات الاختلالات إلى المراقبين في الشركتين وفي المدينة.