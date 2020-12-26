وكيل أعمال حكيمي: اللاعب سعيد مع "الأنتر"

يقدم الدولي المغربي أشرف حكيمي أداء متميزا ولافتا مع فريقه أنتر ميلان منذ بداية الموسم الحالي، بعد استقدامه من ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية الماضية، إذ تمكن من المساهمة في 7 أهداف خلال 13 مباراة، بعدما سجل 4 أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

ورداً على سؤال من “FCInterNews”، قال وكيل أعمال اللاعب، أليخاندرو كامانو، إنه سعيد للغاية بالإحصائيات التي يقدمها أشرف حكيمي، موردا: “أنا سعيد جدًا بذلك. عملت الإدارة الرياضية للأنتر بجد خلال العامين الماضيين لتأمين وصول محتمل للاعب.. لقد قامت باستثمار مهم للغاية في وقت مازلنا قلقين بشأن مستقبل كرة القدم”.

وأضاف وكيل الأعمال: “إنه أمر مهم جدًا للاعب يبلغ من العمر 22 عامًا، ويتمتع بمستقبل مشرق، ولديه الكثير ليقدمه. شكرا للنادي، أشرف سعيد للغاية في أنتر، وهذه هي الخطوة التي أراد القيام بها.. كانت هناك عشرة فرق أخرى تريد التعاقد معه في أوروبا لكنه اختار أنتر”.

وبخصوص استمرار حكيمي مع أنتر ميلان أو خروجه لخوض تجربة احترافية أخرى مستقبلا، أوضح وكيل اللاعب: “سنحلل ما سيحدث من بعد، لكن في الوقت الحالي يمكننا جميعًا أن نقول إننا سعداء بشكل خاص”.

واستدرك كمانو في حديثه عن مستقبل موكله حكيمي ملمحا لاستمراره مع النيراتزوري لسنوات أخرى، إذ قال: “أشرف بلغ من العمر 22 عامًا. إذا مازال بإمكاني تحسين وظيفتي في سن 61، تخيل ذلك! نحن في بداية علاقة حب جميلة وطويلة مع إنتر.. سوف يتعلم وينمو بشكل أقوى، ليس هناك شك”.