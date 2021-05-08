وكيل حكيمي: مفاوضات "بايرن" وأشرف إشاعة

أكد أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، أن كل ما ربط اللاعب المغربي بالانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني مجرد شائعات.

واعتبر المصرح نفسه، ضمن خرجات عبر منابر إعلامية عديدة، أنه لم يتوصل، إلى حدود الآن، بأي عرض رسمي من أي فريق للحصول على خدمات أشرف حكيمي.

وأوضح وكيل اللاعب المغربي، بطل الدوري الإيطالي للموسم الرياضي الجاري، أنه لم يستقبل أي اتصال من إدارة بايرن ميونيخ، وأنه “لن يتفاجأ إذا كان بايرن مهتما بأشرف”.