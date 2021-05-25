"ولاد العم" .. دراما مغربية تتطرق إلى الفوارق الطبقية والضغوط الاجتماعية

في قالب درامي اجتماعي، يصور المسلسل التلفزيوني “ولاد العم”، للمخرج ابراهيم الشكيري، أحداثا تراجيدية حول فلسفة الاختيار بين الضغوط الاجتماعية والمغريات التي تجبر الأشخاص على التخلي عن مبادئهم.

تدور أحداث المسلسل الذي يبث على قناة “ام بي سي 5″، حول الأخوين صالح وطاهر اللذين يتقاسمان المبادئ نفسها لكنهما يجدان نفسيهما أمام مفترق طرق عندما يضع القدر بين أيديهما صندوقين، أحدهما مليء بالمال والآخر بالمخدرات، وهما وسط قارب صيد في أعالي البحار، فيختلفان حول الكنز؛ صالح يريد إعادته إلى الشرطة، بينما طاهر يراه رزقا من الله وفرصة لحياة أفضل. يفرق المال بين الأخوين، فيمشي كل في طريقه؛ صالح يبتعد عن أخيه، بينما طاهر يستثمر المال، وتتغير حياة كل منهما إلى أن يلتقي أبناؤهما ويتغير مصير كل منهما.

الممثل سعيد آيت باجا، الذي يجسد أحد الأدوار الرئيسية لهذا العمل الدرامي، قال في حديث لهسبريس: “ولاد العم دراما اجتماعية تتناول قصة عائلتين؛ الأولى غنية والثانية تعيش الكفاف والعفاف، تربطهما قواسم مشتركة لكن لكل واحدة منهما مسار مختلف، لنكتشف مع توالي الحلقات أنّهما تربطهما علاقة أخوية لكن افترقت بهما السبل، وبعد مرور السنوات الكثيرة يلتقيان من خلال أبنائهما”.

وأضاف آيت باجا أن “المسلسل يصور أزقة مدينة الدار البيضاء في كل تجلياتها وتناقضاتها؛ عالم الأسر الفقيرة والمتوسطة في علاقتها بالأسر الميسورة، والفوارق الاجتماعية”.

وعن الدور الذي يجسده في المسلسل: رد الممثل المغربي قائلا: “أجسد دور كريمو، الإبن البكر لعائلة تعيش في حي شعبي، يعيش الكثير من المشاكل، يهدف إلى تحقيق ذاته وإنقاذ والديه من الفقر، ونظرا للظروف التّي يعيشها لا يفرق بين الحلال والحرام”.

واعتبر آيت باجا أنّ “قناة ام بي سي 5” فتحت المنافسة على مصراعيها مع القنوات الوطنية، وقال: “كنّا دائما نطالب بتحرير القطاع السمعي البصري، ليتأتى لمجموعة من القنوات الاشتغال في المغرب، وهذا سيضفي قيمة على نوعية الإنتاجات الدرامية”.

وتابع: “في مقابل ذلك، تظل القنوات الوطنية المدرسة الأم التّي فتحت أبوابها للمغاربة وتعرف من خلالها الجمهور على الدراما المغربية، كما أنّ الجمهور أصبح مقبلا عليها بكثافة لما تقدمه من من أعمال جادة”.

ويشارك في بطولة مسلسل “ولاد العم” كل من عزيز داداس، ربيع القاضي، عبد الله ديدان، فاطمة خير، سعيد آيت باجا، نعيمة بوحمالة، ماجدولين الإدريسي وآخرين، وهو من تأليف فاتن اليوسفي، وإخراج ابراهيم الشكيري.