ولاية أمريكية تقترب من السماح بتدخين الحشيش

ولاية أمريكية تقترب من السماح بتدخين الحشيش
صورة: أرشيف
الخميس 1 أبريل 2021 - 13:36

من المقرر أن تسمح ولاية نيو مكسيكو الأمريكية للبالغين، أي من سن 21 عاما فأكثر، باستعمال القنب الهندي (الحشيش)، كما صرحت للمتاجر المرخصة ببيعه، بموجب إجراء مرره نواب الولاية مساء أمس الأربعاء.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء، اليوم الخميس، أن النواب قاموا بإرسال مشروع القانون إلى حاكمة الولاية نفسها؛ ميشيل لوغان جريشام.

ودعت حاكمة الولاية مجلسي النواب والشيوخ إلى عقد جلسة خاصة هذا الأسبوع، بعد عدم تصويتهم من أجل إضفاء الشرعية على الاستخدام القانوني للقنب بين البالغين خلال جلستهم العادية.

وفي حال وقعت لوغان جريشام على مشروع القانون سوف تنضم نيو مكسيكو إلى 16 ولاية وواشنطن العاصمة؛ الموافقة على استخدام البالغين للقنب الهندي بصورة قانونية.

القنب الهندي تقنين "الكيف" نيو مكسيكو ولاية أمريكية

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‫تعليقات الزوار

3
  • معلق
    الخميس 1 أبريل 2021 - 13:44

    واخا ضد هادشي و لكن اللهم الحشيش ولا القرقوبي و داكشي لي كايخلي بنادم مايبقاش عارف شنو كايدير

    5
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  • نزار
    الخميس 1 أبريل 2021 - 13:58

    القنب الهندي أحسن ألف مرة من تدخين السجائر التي لا يعرف مصدرها ،والمواد الكيماوية التي ترش بها ،على الدولة أن تصنع سجائر من القنب الهندي المنزوع منه المادة المخدرة وتصدره للخارج ،ويكون ماركة عالمية مغربية

    4
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  • سام
    الخميس 1 أبريل 2021 - 14:03

    فل نشد الرحال الى و لاية نيو ميكسيكو او واشنطن العاصمة
    راه ماشي لحشيش اللي كيرد بنادم كلو شار او قاطع طريق
    راه العقلية هي كلشي

    5
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