ولاية أمريكية تقترب من السماح بتدخين الحشيش

من المقرر أن تسمح ولاية نيو مكسيكو الأمريكية للبالغين، أي من سن 21 عاما فأكثر، باستعمال القنب الهندي (الحشيش)، كما صرحت للمتاجر المرخصة ببيعه، بموجب إجراء مرره نواب الولاية مساء أمس الأربعاء.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء، اليوم الخميس، أن النواب قاموا بإرسال مشروع القانون إلى حاكمة الولاية نفسها؛ ميشيل لوغان جريشام.

ودعت حاكمة الولاية مجلسي النواب والشيوخ إلى عقد جلسة خاصة هذا الأسبوع، بعد عدم تصويتهم من أجل إضفاء الشرعية على الاستخدام القانوني للقنب بين البالغين خلال جلستهم العادية.

وفي حال وقعت لوغان جريشام على مشروع القانون سوف تنضم نيو مكسيكو إلى 16 ولاية وواشنطن العاصمة؛ الموافقة على استخدام البالغين للقنب الهندي بصورة قانونية.