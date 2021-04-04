ولاية الرباط تؤكد منع التجمهر بالشارع العام

أعلنت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
بلاغ لولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، توصلت به هسبريس اليوم الأحد، أورد أنه قد تم تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لما يسمى بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، تدعو من خلالها إلى تنظيم أشكال احتجاجية بالشارع العام مرفوقة بإنزال وطني في مدينة الرباط يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 أبريل 2021.
وشدد البلاغ على أنه في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 أبريل 2021، تعلن السلطة المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
وطالبت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وفق البلاغ، الداعين إلى الاحتجاج بـ”الالتزام بقرار المنع”، مع تحميلهم “المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك”، مشددة على حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن.
لا أحد فرض التعاقد على هؤلاء الأساتذة ، يجب على الدولة معاقبتهم أو طردهم ،لقد ضيعوا التلاميذ في أوقاتهم
عين العقل والصواب.الآن لقد أعذر من أنذر.فهؤلاء لن يفهموا لغة غير لغة طائلة القانون.فالتجمهر الآن يجب أن يرقى لجنحة مكتملة الأركان لكونه يشكل خطرا على الصحة العامة.هم حسب فهمهم ومنطقهم يعتقدون متيقنين أنه بتعدادهم الغزير وحيوية قطاعهم سيركعوا الدولة وسلطاتها وسيجعلونها طيعة لهم ولأمانيهم .هزلت.أن يكون شعب بأكمله خصيما لكم فهذا يعني ويحيل بما لا يدع مجالا للشك أنكم ضالون ومعتدون وخائنو أمانة.
الاحض ان هاتة الفئة من رجال ونساء التعليم يجب عليهم احترام التدبير الاحترازية واحترام انفسهم هدو ليس برجال التعليم هدو يبحثون عن تحسين وضعيتهم المادية فقط ابني معلم كرهتو على كل هد التصرف الصبيني ابني يعيش بطماطم والبيض مع زوجته وانا انضر بعيني فقط اكره نساء ورجال التعليم
على سلطات الصحية هي إصدار بيان منع لما يشكله خطرا صحيا خلال التجمعات وليس السلطات الأمنية والتي من واجبها تنظيم و حماية و توجيه المواطنين وليس قمعهم لأن المواطن له الحق في التعبير والمطالبة بحقوقه المشروعة سواء كان في القطاع الحكومي او الخاص .وهذا على السلطات الأمنية تحمل مسؤوليتها في التساهل مع الشبيحة والمتطفلين في تعكير صورة المغرب الحقوقية …..والسلام مواطن مغربي
اش غتابعو حكومة فاشلة وفاسدة ديرو وقفة وديرو الكمامة ومسافة الأمان نشوفو شني غيقولو
كل التضامن مع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ، وكل الفئات المظلومة أبناء الشعب ، ولا عزاء الحاقدين والمحسادة .
هناك من يتصيد الفرص لضرب نضالات رجال التعليم بأية وسيلة، هذا الحقد الدفين على أسرة التعليم لا أفهم دواعيه، إلا بكون من يحقد عليك يحس بأنك أحسن و أفضل منه، و تمتلك كاريزما لا يستطيع مجاراتك فيها.
يتحدثون عن الإجراءات الوقائية، جميل هذا الكلام، و ماذا عن التجمهر في الأسواق الأسبوعية و الأسواق العامة ؟؟؟ ألا يعد تجمهراً ؟
من يتحدثون عن خرق رجال التعليم للبروتوكول الصحي، ماذا سيكون رأيهم في الإنتخابات المقبلة و ما تعرفه من تجمعات خطابية ؟؟؟
القصد بلا مواربة، هو منع احتجاج رجال التعليم و كفى ، قولوها بصراحة !!!
اتجهوا الي المحرضين
البلاغ خاطب التنسيقية كانها هي من تملك امها بيدها
الداعون الي الفوضي والتظاهر في الشارع وتجييش المنظمات الدولية المعادية للمغرب والحضور وتصوير الاصطدام مع الشرطة كما يحدث في جميع انحاء العالم
من هؤلاء الداعون الفوضي الخلاقة
اولا العدل والاحسان
ثانيا اليسار المشتت
ثالثا بقايا الي الامام الذين اعلنوا صراحة انهم من الاطروحة الجزائرية وربيبتها جمهورية الوهم
الخروج الي الشارع في هذه الظروف محفوف بالمخاطر
ايها المتعاقدون غيركم عاطل تماما ولا يجد شغلا فعلي الدولة ان تبحث لهولاء عن الشغل أو تظل حبيسة مطالبكم المجحفة
لاحول ولا قوة الا بالله
نحن الذين تضربنا كثيرا وليس لنا دخل منذ سنة هل نتجمهر؟ نقدر الظرفية ونصبر. لكن لماذا يتم السماح لهؤلاء الذين لهم احرة شهرية بالاحتحاج؟ اعطيوهم العصا انت او نعطيها لهم نحن .
الدولة المتقدمة والتي تحترم نفسها تحترم الاستاذ وتكرمه ليس مثل هذه الدولة التي تقمع وتنقل وتسحل الممرضين والاساتذة بالشارع
قرار غير دستوري بما أن حرية التعبير و التظاهر السلمي حق مشروع ولو حالة الطوارئ الصحية و السؤال هنا لماذا تتخوف وزارة الداخلية من الإحتجاجات السلمية؟؟؟؟؟
الرباط لها خصوصية، امنع اي تجمهر، كيفما كان نوعه باستخدام الحد الأقصى من القوة، واستدرجهم لارتكاب خطأ.. جاو ليها برجليهم وسهلو عليكم المأمورية، اعتقل جميع أعضاء المجلس الوطني، وأي واحد آخر سخن عليه راسو من غير المجلس، وكل من دعمهم من اي نقابة، مع التركيز على نقابة البيجيدي لاجتثاتها عن بكرة أبيها،
الا يمكن ان تعمل سلطات الرباط على تمكين هولاء المحتجين بممارسة حقهم الدستوري بدون تقرير المنع الباث ؟! الا يمكن وضع شروط مسبقة لتمكين احتجاج هؤلاء سلميا ما دام اي حل لم يوجد بعد لوضعيتهم هذه ؟ . قد يقول قائل ان الحالة الوبائية مجرد ذريعة لتبرير المنع والحال ان التجمهرات موجودة بكل الاسواق التجارية الكبرى وغيرها وبالشارع العام ! هؤلاء نخبة وليسوا اميين واذا وضعت لهم شروطا سيلتزمون بها ! اخشى ان يؤول هذا المنع الباث الى نوع من صب الزيت على النار ! الحل في نظري لهذا المشكل هو ادماجهم في الوظيفة العمومية في انتظار ان تقف الجهات على رجليها ومعها اكاديميات التعليم وتصبح لها موارد قارة محددة .وهذا لم يتاتى في الوقت الراهن على ما يبدو ! وليس غير ممكن ان يبدأ هذا المسلسل بموظفين اخرين دون الاساتذة. كتجربة اولى كحراس الامن المكلفين بتدبير السير والجولان على سبيل المثال. وهذا جاري به العمل بالدول الغربية حيث تمت جهويتهم والحاقهم بالبلديات .
يا رجال التعليم والله حتى عيقتو وطلع عليكم النهار الشعب كامل دب ضد هذ التصرفات الصبيانية لي كاديرو بصفتي مواطن غيور على بلادي انا مع الحق ماشي مع الظلم اقسم بالله العظيم لو كان عندكم حق فهذ الوقفات والاحتجاجات لي كاديرو كن شفتو الشعب كامل مساندكم وواقف بجنبكم وها العار راكم عيقتو وحماضيتو
انا كنعرف حاجة وحدة هي نهار نتافق مع شي واحد على شي خدمة ونخدم معاه ونشوفها من بعد مامسلكانيش نحبس الخدمة ومنبقاش خدام
واين كانت هده الاجراءات الصحية عندما خرج الالاف للاحتفال باعتراف ترامب بالصحراء المغربية امام البرلمان
القطارات مكتضة عن آخرها وكذلك الحافلات والأسواق والشوارع والمقاهي و… ولكن تجمهرت فئة من المواطنين وتظاهرت مطالبة بحقوقها حينئد يصبح التجمهر خرقا للتدابير الوقائية قد يسبب في نشر العدوى. أمة تكره رجال التعليم لا خير فيها. من ينور عقول أبنائكم ويخرجه من الجهل إلى المعرفة؟
“قد تستطيعون قطف الزهور لكن لن تستطيعوا إيقاف زحف الربيع”تشي غيفارا.الخزي و العار لكل المتملقين الوصوليين الانتهازيين.امنعوا متى شءتم و كيفما شءتم…فالمغرب للاحرار و الشرفاء و لا مكان فيه للعبيد.