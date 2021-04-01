وهبي يعدل مسطرة الترشح للانتخابات الجماعية

علمت جريدة هـسبريس الإلكترونية أن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (البام)، قطع الطريق على اللجنة الوطنية للانتخابات، وذلك بالتحكم في تزكية الترشح للانتخابات الجماعية والجهوية.

وحسب مصادر هـسبريس من داخل الحزب، فإن اجتماع المكتب السياسي الذي عقد نهاية الأسبوع بمدينة مراكش رفض خلاله عبد اللطيف وهبي سحب اللجنة الوطنية للانتخابات منح تزكية الترشح للانتخابات الجماعية والجهوية من يد المنسقين الجهويين.

وشددت مصادرنا على أن سمير كودار، عضو لجنة الانتخابات، حاول خلال اللقاء المذكور الدفع بتحكم اللجنة في منح التزكية للترشح للانتخابات الجماعية والجهوية، وكذا التشريعية، غير أن وهبي رفض الإجهاز على صلاحيات المنسقين الجهويين.

ودافع الأمين العام لـ”البام” على ترك صلاحية تزكية المرشحين للانتخابات الجهوية والجماعية للمنسقين الجهويين، وهو ما جعل كودار يتراجع ويلزم الصمت.

وأوضحت مصادر من داخل الحزب أن الموقف الذي دافع عنه وهبي موقف صائب، على اعتبار أن المنسق الجهوي على دراية تامة بالجهة التي يقودها وبالمرشحين الذين يمكن تزكيتهم لخوض غمار الانتخابات الجماعية والجهوية.

ونوه أعضاء المكتب السياسي، وفق ما جاء في بلاغ للحزب، بالمجهود الذي قامت به اللجنة الوطنية للانتخابات وبـ”النتائج الجيدة التي بلغتها إلى حدود اليوم، بفضل الالتفاف غير المسبوق للمناضلات والمناضلين حول الحزب بمختلف ربوع المملكة”.

ووفق المصدر نفسه، فإن أعضاء المكتب السياسي قد حسموا في ملفات الترشيح ببعض الأقاليم، وتأجيل البت النهائي في بعض الملفات، في انتظار استكمال المعطيات.