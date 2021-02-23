يعيش في براكة بلاستيكية

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تعليقات الزوار3
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لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
The most dangerous person in the world is a good man pushed to the point of having nothing to loose.
كان الله في عونه فهذا واحد من الذين يرضون بالحريرة وقفة رمضان ويسمحون في حقهم المشروع للحصول على سكنى لائقة بهم توفرها الدولة لمواطنيها كما تفعل الجزائر التي توزع على مواطنيها مفاتيح السكن الاجتماعي في كل مناسبة وطنية، لقد رضوا بالدون وقنعوا بالفتات وتركوا المجال للفساد ان يستشري اكثر .