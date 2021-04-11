يوسفية برشيد تكتفي بتعادل مع نهضة الزمامرة

يوسفية برشيد تكتفي بتعادل مع نهضة الزمامرة
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 11 أبريل 2021 - 17:13

سقط فريق يوسفية برشيد في فخ التعادل السلبي أمام نهضة الزمامرة في المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، ضمن المرحلة الحادية عشر من الدوري الاحترافي لكرة القدم.

وكان التعادل هو الثالث مقابل هزيمة واحدة ليوسفية برشيد خلال آخر أربع مباريات للفريق في الدوري، وقد رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن.

أما نهضة الزمامرة، الذي تفادى تلقي الهزيمة السادسة على التوالي، فقد رفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس عشر الأخير.

وأنهى يوسفية برشيد المباراة بعشرة لاعبين، حيث طرد عزيز النخلي من صفوف الفريق في الدقيقة 52 إثر حصوله على الإنذار الثاني.

الدوري الاحترافي الدوري المغربي لكرة القدم نهضة الزمامرة يوسفية برشيد

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