يوسف العربي يمدد المقام بأولمبياكوس اليوناني

يوسف العربي يمدد المقام بأولمبياكوس اليوناني
صور : هسبريس
الجمعة 12 فبراير 2021 - 23:03

قرر نادي أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم، تمديد عقد الدولي المغربي يوسف العربي لموسم رياضي آخر حتى 30 يونيو من العام المقبل.

وتألق العربي هذا الموسم رفقة الفريق اليوناني، محرزا لحد الآن 16 هدفا، في 19 مباراة لعبها، متصدرا بذلك قائمة هدافي الدوري اليوناني الممتاز، سائرا على نفس درب الموسم الماضي الذي تصدر فيه أيضا قائمة الهدافين برصيد 21 هدفا.

وكان مهاجم “الأسود” قد وقع عقد انتقاله لأولمبياكوس صيف عام 2019 بعقد مدته ثلاث سنوات، قادما من الدحيل.

تجدر الإشارة إلى أن العربي افتتح مسيرته الكروية مع كون الفرنسي عام 2008، ووقع بعده مع نادي الهلال السعودي قبل أن ينتقل إلى غرناطة الإسباني وخاض معه 130 مباراة سجل فيها 44 هدفا، قبل أن يتركه عام 2016 نحو دوري نجوم قطر، كما دافع عن قميص المنتخب الوطني في العديد من المناسبات.

أولمبياكوس اليوناني تمديد عقد كرة القدم يوسف العربي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • من تل ابيب
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 23:34

    يوسف العربي يعشق الجزاىر، جميع عطله وايجازاته يقضيها في اروع الاماكن والمناطق الجزائرية الخلابة وهو صديق حميم للشعب الجزائري

    -8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الحاج يونس و"فنانو الفابور"
الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:50 8

الحاج يونس و"فنانو الفابور"

صوت وصورة
وزير الصحة في بني ملال
الجمعة 12 فبراير 2021 - 20:47 1

وزير الصحة في بني ملال

صوت وصورة
الطاهري وسلمات أبو البنات 2
الجمعة 12 فبراير 2021 - 15:39

الطاهري وسلمات أبو البنات 2

صوت وصورة
البرلمان المغربي يرد على الجزائر
الجمعة 12 فبراير 2021 - 13:39 22

البرلمان المغربي يرد على الجزائر

صوت وصورة
إغلاق محطة للترامواي بالبيضاء
الجمعة 12 فبراير 2021 - 10:56 6

إغلاق محطة للترامواي بالبيضاء

صوت وصورة
شحنة جديدة من اللقاح
الجمعة 12 فبراير 2021 - 01:43 3

شحنة جديدة من اللقاح