يوسف العربي يمدد المقام بأولمبياكوس اليوناني

قرر نادي أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم، تمديد عقد الدولي المغربي يوسف العربي لموسم رياضي آخر حتى 30 يونيو من العام المقبل.

وتألق العربي هذا الموسم رفقة الفريق اليوناني، محرزا لحد الآن 16 هدفا، في 19 مباراة لعبها، متصدرا بذلك قائمة هدافي الدوري اليوناني الممتاز، سائرا على نفس درب الموسم الماضي الذي تصدر فيه أيضا قائمة الهدافين برصيد 21 هدفا.

وكان مهاجم “الأسود” قد وقع عقد انتقاله لأولمبياكوس صيف عام 2019 بعقد مدته ثلاث سنوات، قادما من الدحيل.

تجدر الإشارة إلى أن العربي افتتح مسيرته الكروية مع كون الفرنسي عام 2008، ووقع بعده مع نادي الهلال السعودي قبل أن ينتقل إلى غرناطة الإسباني وخاض معه 130 مباراة سجل فيها 44 هدفا، قبل أن يتركه عام 2016 نحو دوري نجوم قطر، كما دافع عن قميص المنتخب الوطني في العديد من المناسبات.