يوسف النصيري يدخل تاريخ نادي إشبيلية الإسباني

احتفى جمهور نادي إشبيلية لكرة القدم بمهاجم فريقه الدولي المغربي يوسف النصيري، بعد أن أعاد إحياء رقم بقي صامدا لأكثر من 10 سنوات في تاريخ العملاق الأندلسي بالدوري الإسباني.

ودخل المهاجم المغربي تاريخ إشبيلية المعاصر، إذ يعتبر أول مهاجم بالنادي يسجل 13 هدفا في أول 21 جولة من الموسم، منذ البرازيلي لويس فابيانو، الذي نجح في ذلك خلال موسم 2007/ 2008.

وتمكن النصيري المتألق بقوة خلال هذا الموسم من تسجيل 17 هدفا في مختلف المسابقات، منها 4 أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا، و13 هدفا في “الليغا”، متخلفا بهدف واحد عن لويس سواريز، مهاجم أتليتكو مدريد، الذي يتصدر حاليا قائمة هدافي “الليغا”.

وقاد النصيري فريقه إلى احتلال المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة بعد فوزه في 13 مباراة، وتعادله في 3 مباريات، وتكبده مرارة الهزيمة في 5 مواجهات.