"يونسيف" يعين حكيمي "بطلا لحقوق الطفل"

عين مكتب “يونسيف” المغرب اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي بطلا لحقوق الطفل لدعم جهود “اليونسيف” في المغرب وشركائها لتعزيز هذه الحقوق.

بلاغ لمكتب “يونسيف” المغرب، توصلت به هسبريس، أورد أن هذا التعيين يأتي في خضم الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء “اليونسيف”، مؤكدا أن نجم كرة القدم المغربية والدولية “سينخرط في مبادرات عديدة في هذا الاتجاه”.

وقال حكيمي، يضيف البلاغ: “أنا فخور جدا بالوقوف إلى جانب “اليونيسف” ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل”، مبرزا أنه “في ظل أزمة فيروس “كورونا” تمر البشرية بأوقات عصيبة (..) الأطفال هم الأكثر تضررا من تداعيات هذا الوباء، وخاصة الأكثر هشاشة (..) من واجب الجميع دعم قضيتهم”.

وأضاف نجم المنتخب المغربي وأنتر ميلان الإيطالي: “سأتعبأ وسأبذل جهدي لتعزيز حقوق الطفل في المغرب”.