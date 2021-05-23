يونس بلهندة يقترب من العودة إلى بطولة فرنسا

بات الدولي المغربي يونس بلهندة قريبا من العودة مرة أخرى إلى ناديه السابق مونبولييه خلال “المركاتو” الصيفي المقبل، عقب الاتصالات الأخيرة التي جمعته بمسؤولي النادي، وذلك بعد فسخ العقد الذي كان يجمعه بناديه غلطة سراي التركي بسبب تصريحاته التي اعتبرتها إدارة هذا الأخير مسيئة للنادي.

وأوضحت تقارير إعلامية فرنسية أن بلهندة قد توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع ناديه الأسبق مونبلييه للدفاع من جديد عن قميص الفريق بداية من “المركاتو” السابق، حيث سبق أن لعب له لأربع سنوات بين 2009 و2013، وتوج معه بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لموسم 2010/2011.

وحسب التقارير نفسها، فإن تفاصيل صغيرة فقط تفصل بلهندة عن التوقيع في كشوفات مونبولييه، علما أن “الأسد الأطلسي” قد توصل بمجموعة من العروض من أندية تركية وأخرى إسبانية وفرنسية.

وكان بلهندة قد أجرى اتصالات مع إدارة ليل الفرنسي خلال فترة إقامته في فرنسا، حيث أبدى مسؤولو الفريق اهتمامهم الكبير بالظفر بخدمات صاحب الـ31 عاما، وذلك في إطار سياسة النادي الذي يبحث عن تعزيز صفوفه بأسماء قادرة على تقديم الإضافة بداية من الموسم المقبل، غير أن إدارة مونبلييه باتت الأقرب لحسم الصفقة لصالحها.

وانفصل بلهندة عن فريقه التركي في العاشر من شهر مارس الماضي، بإيعاز من مسؤولي الفريق لكون اللاعب انتقدهم بشدة على سوء تدبيرهم، وهو ما عارضوه باتخاذ قرار فسخ العقد من طرف واحد.

وقدم بلهندة أكبر عدد من التمريرات مع غلطة سراي منذ انضمامه إلى الدوري الممتاز في موسم 2017-2018، كما شارك في 99 مباراة أحرز خلالها 18 هدفا وكان وراء 19 تمريرة حاسمة.

يشار إلى أن القيمة التسويقية لبلهندة في بورصة اللاعبين تصل إلى أربعة ملايين يورو، حسب موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في الأرقام والإحصائيات الكروية.