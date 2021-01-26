يونس مختار يخوض تجربة جديدة في دوري هولندا

عزز نادي أدو دين هاغ الهولندي لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع مهاجم أشبال الأطلس السابق يونس مختار، وذلك بموجب عقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي، مع خيار تجديده لموسم آخر ابتداء من الصيف المقبل.

وأعلن الفريق الهولندي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي تعاقده مع يونس مختار، اللاعب السابق لإفس توينتي، وذلك بعد نهاية تجربته مع فريق كولومبوس كرو، الذي توج برفقته ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين.

وأوضح أدو دين هاغ عبر بيانه الرسمي أن “يونس مختار تم التوقيع معه لتعزيز الخط الهجومي للمجموعة”، مشيرا إلى أن البالغ من العمر 29 سنة “يعتبر اسما معروفا في الدوري الهولندي، إذ ستكون مباراته القادمة رقم 150 بالنسبة له في الإيرادفيزي”.

وتابع النادي بأن اللاعب “خاض في السنوات الأخيرة العديد من المغامرات بعدما لعب بقميص نادي النصر السعودي، وأنقرة غوجو التركي، وستابيك النرويجي، لكنه حقق أكبر نجاح مع كولومبوس كرو، إذ احتفل برفقته ببطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم في دجنبر الماضي؛ وهناك لم يلعب مختار فقط كجناح أيسر، ولكن أيضًا كلاعب خط وسط مهاجم”.

وتحدث يونس مختار لقناة ناديه الرسمية قائلا: “إنه ناد رائع. ولا يحتل أدو دين هاغ المركز الذي ينتمي إليه في الوقت الحالي (المركز الـ16)، لكني أرى أنه تحد لمساعدة الفريق أكثر. لقد جربت بالفعل كيفية التعامل مع مثل هذا الموقف في زفوله وتوينتي”.

وأضاف اللاعب بحزم شديد: “علينا أن نكافح من أجل البقاء في الدوري الهولندي، وسأبذل قصارى جهدي من أجل ذلك. إنه لأمر خاص أن تكون أول مباراة لي مع أدون دين هاخ هي مباراتي الـ 150 في الدوري الهولندي”.

من جانبه، قال المدرب مارتن يول: “يونس هو أحد الأصول الهجومية، ويمكنه اللعب في الجهة اليسرى وأيضًا في مركز صانع الألعاب، ويسعدنا أنه بصفته البطل الجديد للولايات المتحدة يريد مساعدتنا بخبرته ومؤهلاته. جنبًا إلى جنب مع التعليمات الفنية نحن مقتنعون بأن يونس يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في معركة البقاء على قيد الحياة في الدوري الهولندي”.