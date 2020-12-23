‪إسرائيليون "يُصَلون" من أجل الملك محمد السادس

ثمنت فعاليات يهودية عديدة مقيمة ببلجيكا خطوة استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، والاعتراف الأمريكي بالسيادة الوطنية على الصحراء، وذلك خلال لقاء افتراضي مباشر شارك فيه رجال دين يهود من أصول مغربية.
الندوة التي عقدت عبر تقنية “زووم”، وشارك فيها ألبير جيجي، وبول ديهان، وموريس تال، وجاكي بنزنو، وسوردي بينينا، صلت من أجل الملك محمد السادس، وجددت الوصال بتاريخ وذاكرة اليهود بالمغرب.
وأجمع المتدخلون على أهمية القرار الثلاثي، ودوره في تعزيز السلام بمنطقة الشرق الأوسط، مثمنين مجهودات الملك محمد السادس في إقرار السلام بين البلدين، ومستحضرين ارتباط اليهود الوثيق بوطنهم الأم، وسعيهم الدائم إلى زيارته.
واستعاد المتدخلون ذكرياتهم في المغرب، وأبرزها بمنطقة تافيلات ومدينة فاس، التي شهدت ولادة أجدادهم وآبائهم، آملين أن تتطور العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب، وهو ما سيضمن تنقلات السياح الإسرائيليين إلى المملكة.
وقال جاكي بنزو، الذي زار منطقة تافيلات، موطن أجداده، إن أبناءه فوجئوا بالتنوع الذي يسم الثقافة المغربية، مؤكدا الجذور الأصيلة للأجداد اليهود بالمملكة، وزاد: “لا يمكن نسيان ذكريات المغرب، خصوصا أن الزيارات ظلت متكررة على الدوام”.
وعاد المتدخلون في الندوة إلى ذكرياتهم مع الجيران المسلمين، مشيرين إلى أن المغرب يسكنهم على الدوام، فعاداته وتقاليده مستمرة معهم رغم الهجرة صوب إسرائيل، ومحتفين بالتنوع الذي يسم المملكة ويستمر إلى حدود اليوم.
وأقام الإسرائيليون المغاربة صلاة تشكر الملك محمدا السادس، معتبرين أن اليهود كانوا تاريخيا وعلى الدوام يصلون لملوك المغرب من أجل استمرار السلم بالمملكة، وتطور العلاقات الثنائية بين إسرائيل والمغرب مستقبلا.
Les juifs marocains se souviennent de la protection accordée par le roi Mohammed V lorsqu’il s’est abstenu d’appliquer les instructions antijuives, lors du gouvernement de Vichy pendant la 2ème guerre mondiale, et considèrent le Maroc comme le seul Etat où les juifs jouissent de la nationalité marocaine tout au long de leur vie même s’ils ont quitté le Maroc », lit-on encore sur la page « Israël parle l’Arabe ». عاشت إسرائيل و عاش اليهود المغاربة الأحرار
عندما تكلم ذلك اليهودي المغربي السوسي امام جلالة الملك باللغة الدارجة المغربية احسسنا بالفعل ان اخواننا اليهود المغاربة لم يقدروا ان ينسوا بلدهم الام وبلد اجدادهم التي ولدوا فيها، فالرجوع الى الاصل اصل. وانه هذا المغربي هو مستشار القومي الإسرائيلي ياسادة. فمرحبا في بلدكم الام. وشكرا هسبريس
أدعو اليهود المغاربة أن يشكلوا حزبا سياسيا في المغرب للإهتمام بشؤون الوطن و المواطنين لأننا فقدنا الأمل في دكاكيننا الفاسدة . سيلقون ترحيبا شاسعا
يا ترى من سيصلي على مئات الآلاف من جثث الفلسطينيين وأشلائهم المتناثرة هنا وهناك في الهجمات الصهيونية الهمجية المتوحشة المتكررة على المدنيين العزل الأبرياء في غزة وعلى الالاف من النساء والشيوخ الفلسطينيين الدين ذبحم الصهاينة القتلة في الضفة
اللهم اسرائيلين ولا المنافقين ليباغين لينا غير الشر وتشتيت الوحدة ديالنا.كفانا عاطفة . المغرب دولتي اولى من كل شيى ولي بغا يحرر شي حاجة يشمر على دراعو.قضية الصحراء المغربية اولى من للقضية الفلسطينية.والفلسطينين قالوا ليكوم انهم لا يتذخلون ف غي قضية عربية.اوا فهموا راسكم شوية راكوم دليتوا راسكم بزااف ماعاطينش القيمة لراسكم.عوض تفرحوا الانجازات ليدايرع بلادكم كاتغنيو على فلسطين لاصلا مطبعة مع اسرائيليين.اما الجيران راهم مطبعين مع الشيوعيين لهما اخطر مع اسرائيل….خدموا العقل شوية اولاد بلادي……
إذا كان اليهود يصلون من أجل المغرب ويدرسون لأبنائهم في المدارس كيف أن محمدا الخامس حماهم من النازية ، فإن إخوتنا المسلمين بالجزائر عدوا علينا في المساجد ويدرسون الحقد اتجاه المغاربة لأبنائهم وذلك بالرغم مما قدمه المغاربة للثورة الجزائرية التي سرقت من الجزائريين في آخر لحظة من طرف كابرنات فرنسا.
واخواننا او اشقاؤنا او جيران السوء جعلوا صلاة الجمعة للدعاء علينا… حسبي الله ونعم الوكيل
Vraiment on est fier de cette fraternité avec les juifs marocains, et ça nous fait énormément plaisir d’entretenir des relations profondes avec eux et sur tous les niveaux, car à mon sens Israël est pays qui mérite notre confiance et nos partenariats avec eux. nous souhaitons tout l’épanouissement et le développement pour les deux pays Maroc + Israël.