‪الدرك يباشر التحقيق في جريمة قتل قرب شفشاون‬

اهتز محيط إعدادية بني أحمد الغربية بإقليم شفشاون، الثلاثاء، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها قاصر، إثر طعنة سكين تلقاها على يد غريم له، عقب شجار نشب بينهما قبيل خروج التلاميذ من المؤسسة التربوية.

مصادر محلية أفادت بأن خلافا وقع بين شاب يبلغ حوالي 19 سنة وقاصر، تحول إلى شجار وتبادل للضرب قبل أن يقدم الشاب على توجيه طعنات خاطفة لغريمه، أردته قتيلا فور وصوله إلى المركز الصحي الجماعي.

المصادر ذاتها أوضحت لهسبريس أن الشابين لا تربطهما أي علاقة بالوسط المدرسي، مشيرة إلى انتقال عناصر الدرك الملكي إلى مكان الجريمة بمجرد إشعارها، لمباشرة تحقيقاتها في الواقعة، حيث أوقفت الظنين، فيما أشرفت على نقل جثمان القتيل إلى مستودع الأموات.