‪"الفيفا" يُشعر جامعة الكرة بتغيير جنسية الحدادي

راسل الاتحاد الدولي لكرة القدم الجامعة الملكية المغربية للعبة من أجل إشعارها بتغيير جنسية منير الحدادي، مهاجم إشبيلية الإسباني، وبالتالي قدرته على تمثيل منتخب الأسود بشكل فوري، بعد أن وافقت لجنة أوضاع اللاعبين التابعة لـ”الفيفا” على طلب الجامعة تغيير جنسية اللاعب.

وأكد “الفيفا”، الجمعة، قرار لجنته المختصة السماح لمنير الحدادي بالانضمام إلى أسود الأطلس، ليصبح بذلك متاحا للبوسني وحيد خاليلوزيتش.

وتم اتخاذ هذا القرار النهائي بعد الاستئناف الذي قدمته الجامعة ضد قرار محكمة التحكيم الرياضي (TAS) الذي صدر شهر نونبر الماضي.

وقررت محكمة التحكيم الرياضي في وقت سابق عدم السماح للحدادي باللعب مع المنتخب المغربي، بعد مشاركته في الدقائق الأخيرة من مواجهة لاروخا الإسباني ومقدونيا الشمالية، ضمن تصفيات يورو 2016، غير أن الجامعة الملكية المغربية احتجت على القرار، على اعتبار أن البالغ من العمر 25 سنة لم يكن أتم حينها عامه الـ21.

وسمح الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة العالمية للاعبين بتغيير الفريق الوطني الأول بعد المشاركة في ثلاث مباريات كحد أقصى، بما في ذلك مباريات التصفيات المؤهلة إلى المنافسات العالمية والقارية، قبل بلوغهم سن الـ21 عاما بثلاث سنوات على الأقل. وسيمنع على أي لاعب تغيير المنتخب الأول بعد المشاركة في نهائيات كأس العالم أو نهائيات الاتحادات القارية.

واعتبارا من الآن فإن منير الحدادي بات وبشكل رسمي من أسود الأطلس، إذ سيكون قادرًا على العمل تحت الألوان الوطنية اعتبارًا من مارس المقبل؛ ولا شك أن وحيد خليلودزيتش سيضيف اسمه إلى قائمة أسود الأطلس المقبلة كما فعل في أكتوبر الماضي.