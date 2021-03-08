‪النيابة العامة تحتفي بموظفات في استئنافية أكادير‬

في التفاتة رمزية، نظمت النيابة العامة باستئنافية أكادير، الإثنين، حفلا خصص للاحتفاء بالمرأة الموظفة داخل مختلف مصالحها وأقسامها، وذلك بمناسبة العيد الأممي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة.

وشهد الحفل، الذي ترأسه عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، توزيع شواهد تقديرية وورود وتذكارات على الموظفات المحتفى بهن. كما أبرزت كلمات ألقيت بالمناسبة الدور المحوري للمرأة في قطاع العدالة بفعل مساهمتها الفاعلة في تحقيق الجودة به.

وفي تصريح لهسبريس قال الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير إن محكمة الاستئناف “دأبت على الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل سنة”، وزاد: “وهي مناسبة نقتسمها على صعيد مؤسسة النيابة العامة للاحتفاء بأخواتنا وشقيقاتنا في الأحكام”.

وأضاف المسؤول القضائي ذاته: “هن مكون داخل المجتمع جدير بالتكريم والتقدير، فهن نصف المجتمع وعماده؛ وهي فرصة للإشادة بالمجهودات القيمة التي بذلت من قبل الأخوات من أطر وموظفات النيابة العامة لصالح هذه المؤسسة، خاصة أن هذا الاحتفال يأتي في عز جائحة كوفيد 19 وما فرضته من تدابير احترازية”.

من جهتهن، اعتبرت الموظفات المحتفى بهن التفاتة النيابة العامة باستئنافية أكادير “مبادرة حميدة كرستها هذه المؤسسة تقليدا سنويا، وتعكس العناية الخاصة التي يوليها المسؤولون القضائيون بهذه المحكمة للمرأة الموظفة”، كما اعتبرن هذه المبادرة “احتفاء بالمرأة عموما”.