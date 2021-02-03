‪الهلال ينافس فرقا أوروبية على التعاقد مع القادوري

أبدى نادي الهلال السعودي لكرة القدم اهتماما جديا بخدمات الدولي المغربي عمر القادوري، نجم باوك سالونيكا اليوناني، إذ يرغب في التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب مصادر “توتو ميركاتو” الإيطالي فإن الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الأهلي السعودي، يرغب في التعاقد مع لاعب الوسط المغربي الذي سينتهي عقده مع ناديه الحالي بنهاية الموسم.

وطرح المدرب الروماني اسم القادوري على طاولة الإدارة، إذ يرغب في ضمه، لاسيما أنه سبق أن أشرف على تدريبه في باوك سالونيكا قبل تعيينه على رأس الطاقم التقني للفريق السعودي.

ولا يعتبر الفريق السعودي النادي الوحيد المهتم بخدمات القادوري، إذ يوجد البالغ من العمر 30 سنة على رادار ثلاثة أندية إيطالية؛ ويتعلق الأمر بجنوة وبارما وتورينو، كما أن ناديين من الدوري التركي يريدان ضمه؛ ويتعلق الأمر ببشيكتاش وطرابزون سبور.

ويبقى مستقبل القادوري رهينا بما سيقرره بابلو غارسيا، مدرب باوك سالونيكا اليوناني، فإن رغب في استمرار اللاعب وتجديد عقده فإن الأندية المهتمة بخدماته ستفشل في التعاقد معه، وإن حصل عكس ذلك فسيصبح اللاعب حرا وبإمكانه الانتقال إلى أي ناد يريده دون موافقة ناديه الحالي.