‪تأخر إطلاق حملة التلقيح ضد "كوفيد-19" يغذي الشائعات‬ في المغرب

ينتظر المواطنون والمواطنات على أحر من الجمر إعلان بدء عملية التلقيح ضد كورونا؛ ويغذي هذا الترقب بطريقة سلبية الشائعات وتضارب الأخبار حول نجاعة اللقاح، وكذا بعض الأخبار من خارج المحيط المغربي عن بعض المخاطر والآثار الجانبية التي ظهرت على بعض من خضعوا للقاح في عدد من الدول.
وفي هذا الإطار قال حمزة إبراهيمي، المسؤول النقابي ضمن النقابة الوطنية للصحة العمومية، إن “كل هذا لم يحرك في وزارة الصحة ساكنا، إذ نلامس كالجميع غياب سياسة تواصلية مستمرة ودائمة بشكل يومي من شأنها أن تشفي غليل الأطر الصحية والمواطنين المنتظرين للطمأنة الرسمية من الوزارة بصفتها القيم على الشأن الصحي للمغاربة”.
وتابع إبراهيمي ضمن تصريح لهسبريس: “الأمر يفتح الباب أمام الجميع للبحث عن المعلومة في الفضاء الرقمي والإعلامي المتجدد على مدار الساعة، بمعلومات ومعطيات تخص آخر المستجدات والتطورات التي يعرفها الوضع الوبائي والعلاجي على حد سواء، منها ما هو مؤكد المصدر ودقيق وأغلبها أخبار متضاربة، فاقدة للمصداقية وfake news”.
وأردف المسؤول النقابي: “الأمر في اعتبارنا يؤثر سلبا على استعداد وإقبال وانخراط المواطنين في عملية التطعيم التي لا علم لأي كان بموعد انطلاقها، خاصة بعد أن شارفت جل العمليات اللوجستيكية والتقنية على صعيد المؤسسات الصحية المعنية بعملية التلقيح على الانتهاء، بعدما أجرت الوزارة يوم الأحد الماضي حصة محاكاة واقعية بحضور كافة الأطر الصحية المعنية بالتلقيح بجميع المراكز الصحية على الصعيد الوطني”.
وأضاف المتحدث ذاته: “كان لا بد أن نكون أطلقنا حملة إعلامية وتواصلية وطنية عن قرب، ومن خلال كافة الوسائل الإعلامية والتواصلية المتاحة، للتعبئة والتوعية وفتح نقاش وطني موسع حول أهمية ودور اللقاح، مع ضرورة غلق المجال نهائيا أمام تضارب المعطيات والمعلومات، وذلك عبر الإشراك الكامل للأطر الصحية والإعلام الوطني”.
واش الشينوا نعسوا ولا مالهم وبزاف تعطلو علينا
المغرب اول بلد صرح بانه سيلقح مواطنيه و جائت دول و بدون ضجيج سبقتنا في التلقيح، ثانيا هل هذا التلقيح للفيروس كوفيد 19؟؟ وماذا عن كوفيد 20 الذي ظهر مؤخرا؟!!! نطلب الله ان يحفظنا من عنده ويرفع عنا هذا البلاء لي عول على وزارة الصحة ماتبقالوا صحة
اكثر الإشاعات المتداولة ان المغرب تخلى عن اللقاح الصيني وقد يختار لقاح فايزر كما فعلت جل الدول العربية.
اعلى هادشي ما ابقيتش نتفرج فالناتشات انتاع المنتخب كيبقاو ايربحوا ايربحوا او كيجيو فالاخر وايخسروا .
كل تأخير إلا و فيه مصلحة حتى نستخلص نتائج التلقيح في الدول الأخرى
لقد نقلتم على التو مشكورين دخول التلقيح إلى مركز التبريد بالبيضاء نتمنى أن تبدأ العملية في القريب العاجل
يبدو من الواضح أن هناك مشكلة ما خاصة عندما بدأت الصين بشراء اللقاح الروسي بحجة أن لقاحها مرة غير كافي ومرة انها في المرحلة الثالثة من التجارب وهذه اخبار لا يقبلها عاقل ما تسرب من الاخبار الشحيحة هو ظهور اعراض جانبية خطيرة قد تؤدي إلى الموت والجميع يعرف سياسة الصين التكتمية وتعاملها مع الاعلام. وبما ان المسؤولين حركوا الموضوع لابد من انهم فكروا فشي تخريجة جديدة
اخبار الانترنت ليست متضاربة.
فمثلا لو نظرنا في موقع نيويورك تايمز سنجد نتائج التجارب السريرية لفايزر وموديرنا واسترا زنيكا. لكن لا نجد نتائج للقاحين الصينيين “سينوفارم” و”سينوفاك”.
فالبريرو علقت تجارب سينوفارم لاصابة شخص ستيني باعراض عصبية يعتقد انه ينتج عنها مستقبلا شلل. في مصر هناك تضارب في المعطيات فاحيانا يقولون اللقاح جيد. واحيانا يقولون سننتظر لنرى نتائج اللقاحات الاخرى.
بالنسبة للقاح الامريكي فاعراضه اسوأ من التي تناقلها وسائل الاعلام الرسمية. فقد ثبت ان البعض توفوا واخرون يفقدون الوعي واخرون يصابون بمتلازمة بيل. اي شلل مؤقت في الوجه. وهذا كاف لايقاف التلقيح لكنهم لا يبالون بهذه النتائج السلبية.
لانه في الحقيقة لا يهمهم لو ماتت بضعة الاف بسبب اللقاح المهم لديهم هو القضاء عليه. يعني انهم الان يتبنون منطق الحرب لابد من ان يكون هناك ضحايا لينجو البقية.
وأعتقد اننا في حرب بيولوجية فعلا نظرا لظهور سلالات جديدة لا ندري حتى الان مدى تأثيرها على الاشخاص كذلك جدوى فعالية اللقاحات المتوفرة تجاهها.
اسمعنا عدد من المواطنين يتكلمون بان المغرب ابداء في صنع اللقاح وان وزارة الصحة سوف تستعمل اللقاح من صنع المغرب في اول الاسبوع من شهر يناير 2021 وسوف تبعت وزارة الصحة كمية كبيرة الى اخواننا الافارقة وهدا الكلام يدور فالمدن الكبرى المغربية والله اعلم
المغرب لم يتوفرعلى المستشفى هو الأخير بمواصفات طبية وقس على ذلك إلى مالانهاية عندما تندد بالحقوق المشروعة يتم تلفيق التهم
ظهرت مضاهرات كثيرة في أوروبا والولايات المتحدة بسبب اللقاح وبعدها ظهر كوفيد 20 واللقاح في المغرب لن ينفذ إلا بعد أمر من الدول الأخرى، ما بقينا فاهمين والو وقيلا غنتسناو نشوفو شغيدبرو الأوروبيين ونتبعوهم عوتاني
المشكلة ليست في التلقيح الصيني (او على الأقل لم يسبب اي مشكل لحد الساعة) و لا حتى في الصين كدولة فالصين اصل اغلب المواد الأولية و الآلات التي يصنع بها فايزر و موديرنا…
المشكل هو في المغرب و صمته المريب. الانسان يصمت في حالتين: عند الجهل او عند الخوف. فما هي يا وزير الصحة.
سينوفارم طلبت ترخيصا من السلطات الصينية يوم 25 من الشهر الماضي و تلقته البارحة. و وصل المغرب اليوم رغم ان مديرية الادوية في المغرب ما زالت تدرس ان كان آمنا. فهل يعقل ان تخلص الى عدم جدواه او سلامته فيرجع اللقاح الى الصين؟؟؟؟؟ طبعا لا.
لا احد يشتري و يتلقى لقاحا و هو لم يتأكد بعد من تأثيره. ام هو بروتوكول فقط.
و مع ذلك، اللقاح فعال و لكن التواصل غائب و يقتل ذرة الثقة التي بقيت بين الشعب و الدولة.
مشكل التواصل حول اللقاح مصدره البلد المصنع الصين وليس المغرب
المسؤولين المغاربة ينتظرون من الصين أن تاشر علي لقاحها وتخرج البيانات لكن الشينوا بطبيعة النظام يتستر ولا يخرج المعلومات ويشتغلون بطريقتهم
لماذا كانت مع الدكتور منصف السلاوي يتواصل مع الإعلام في كل مرة ونفذ المشروع في وقت محدد ؟؟
الان لقاحين أمريكيين في السوق .
انكلترا. كندا. إسرائيل. فرنسا .المانيا مع لقاح Pfizer و Moderna والبقية ستأتي
المغرب . الامارات. البحرين مع لقاح الصين
التلقيح لمن رغب فيه
لا لإجبارية التلقيح أو التمييز ضد من لم يتلقح وحرمانه من حقوقه وحرياته التي يكفلها له الدستور
لا إكراه في الدين ولا إكراه في اللقاح.
بعد البحث والتدقيق تبين على أن المغاربة والحمد لله دايرين الجلبة من بكري بالريشة.
والآثار ديالها مزال باينة فالدراع أو في الجبهة ، معناه انها لازالت صالحة والحمد لله رب العالمين.
لا خوف على المغاربة
المغرب كان سباقا في التلقيح و منه انطلقت قوافل اللقاح الى افريقيا، طبعا في الأحلام يا حبيبي اللقاح الصيني توقفت تجاربه و حوله ألف علامة استفهام فالصين اشترت لقاحات أمريكا و روسيا و سكتت عن لقاحها المفترض، مصر عدلت عن لقاح الشينوا، كل الدول التي شرعت في التلفيح لقحت بلقاحات أمريكية أو روسية، من تلقوا اللقاح الصيني فقط على سبيل التجارب التي لم تستكمل و هناك تكتم شديد، خلاصة القول المخزن لا يملك الشجاعة لقول الحقيقة لأنه أصلا تخوزق من قبل الإخوة الصينيين
اللقاح كذب اشاعي لتخفيف الضغوت الاقتصادية والاجتماعية اللقاح لا جدوى منه و قد تكون له أعراض جانبية وخيمة . كورونا كما قلت قبل أشهر دوار و يتعامل مع البشرية بتكتيك عسكري دقيق و دكي حيث أنه يتخابر مع مجهودات البشر و من ثم يسبقها بأشواط مما يجعل كل دفاعات البشر ضده واهية و هدا صرحت به قبل أشهر . نحن ماضون بتبات نحو الهاوية الحضارية الى عالم جديد .
Tout a fait d accord bk de flou on attend on stressé et ceux-ci auraun impact négative sur la confiance des gens l europe qui était prévu pour janvier vont être vacciner ce dimanche et me le ministre dit il kil est sur que le maroc sera parmis les premier a être vacciner ??
لايوجد لقاح – من أين حتى الللقاح الصيني لا تستطيع دولة المصهينة شراء اي شيء- إنتظروالصدقات الان منإسرائيل ومن ابناء عمكم خزاكمالله
العجلة من الشيطان
كل شيء بأجل
لم يحن أجله بعد. إلا أن كل واحد له قراءته والقدر له ذلك
و عاش. الملك.
اللقاح الصيني هو الاجدر علاش لان الصينيين هم من يعرف الفيروس حق المعرفة خلق وترعرع عندهوم كما انهم قضوا عليه في ظرف وجيز واش باقيين كتسمعو شي كورونا فالصين …انتبعوا غير المنطق….
Salam O Alikoum
The minister of health is in the process to add an ingredient to the COVID19 vaccine called “the Israel’s recognize” before start shots. So the vaccine will fight the epidemic and accept the normalisation.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ارحم الراحمين يارب العالمين
على ما فهمت 65 مليون جرعة ايكون تلقيح الجرعة الأولى وبعد 21يوم الجرعة الثانية كما فعلت السعودية على ما أظن
ما شأن النقابة في هذا الأمر – النقابة في قانون الحريات العامة تدافع عن مصلحة منخرطيها – و لكن في الصحة و التعليم ابتلينا بهذه النقابات تحشر أنفها في كل الأمور قصد ابتزاز المسؤولين و السيطرة عليهم لأجل نشر الفساد . فهل يأتي يوم تلجم فيه الدولة هؤلاء
ما المشكل مع التلاقيح الصينية والروسية ? المشكل انهم لا ينشرون النتائج. التلقيح الروسي مر مباشرة لتلقيح السكان دون المرور بالمرحلة الثانية والثالثة. من جهة اخرى نرى ال AFD الامريكية تنشر كل كبيرة وصغيرة عن الاثار الجانبية ما يرفع ثقة المستهلك. هنالك اتفاقية بين Oxford و AstraZenera مع الروس نرجو ان ينتجو لقاحا رخيصا في متناول الدول الفقيرة لان لقاحات BionTech-Pfizer و Moderna غالية.