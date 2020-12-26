‪جلسة خمرية تنتهي بمقتل عشريني ناحية اشتوكة‬

وضعت مصالح الدرك الملكي بماسة، غرب اشتوكة آيت باها، شخصا في العشرينات من العمر، اليوم السبت، تحت تدبير الحراسة النظرية، لكونه مشتبها في ارتكابه جريمة قتل في حق رفيق له، بعدما كانا في جلسة خمرية بدوار “تكمي الجديد”.
ووفق مصادر هسبريس فإن الشخصين معروفين بإدمانهما على شرب الخمر، وكانا في جلسة خمرية، فوقع سوء تفاهم بينهما، تطور إلى نزاع، استل إثره أحدهما سكينا كان بحوزته ليسدد طعنة لغريمه، الذي سقط أرضا مضرجا في دمائه؛ ليغادر الجاني المكان متوجها للإبلاغ عن جريمته لدى المصالح الدركية.
وبعد إشعارهم بالخبر، انتقل أفراد من الدرك الملكي وممثل عن السلطات المحلية إلى مكان الحادث، حيث عملوا على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، لإخضاعها للتشريح الطبي، مع فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.
ماذا يحصل في المغرب هذه الأيام. انقلاب حافلة نقل الخمور بسبب سكر سائقيها. تخريب مستشفى إقليمي من طرف أشخاص مخمورين. جريمة قتل بسبب جلسة خمرية.. أين غابت القيم الاخلاقية
والله ارحتم واسترحتم استرحتم لان اجسامكم ستستريح من ام الخبائث وارحتم من حولكم من صداع لاينتهي لانه لاخير يرجى من وراء من يعبد القنينة ولايبحث الا عن المصائب
الروح ديال بنادم ولات بحالها بحال حيوان قابل النحر غير سكر وسل سيفك وقتل اللهم ان هذا لمنكر لو لم يتم الحكم على هؤلاء بالإعدام حتى نحد من هذه الجرائم الخمرية الناتجة عن سوء التفاهم
كل جرائم القتل تقريبا سببها الخمر او ما يذهب العقل من السموم ويخرج بعد الملاحدة الاغبياء الذين يكرسون حياتهم كلها لإقناع انفسهم ان الله غير موجود او ان الاسلام ليس من عند الله ليسمونه المشروبات الروحية هههه
السلام عليكم.إلى لمدوخ.انا لن أدافع عن الملاحدة ولكن لدي لك سؤال بما أنك تقول أنهم يقولون أن الله غير موجود ولماذا إذن معظم المسلمين اللذين يقولون أن الله موجود لماذا يقومون بكل المنكرات التي حرمها الله من كذب وغش ونفاق ونصب واحتيال واكل مال الغير بالباطل ووووو الا من رحم ربي.اليس الاجدر للمسلمين أن يتجنبوها ما داموا يقولون أن الله موجود أم الملاحدة هم اللذين قالوا لهم أن يقوموا بها رغم أن الله اللذي يقولون عنه موجود نهاهم عليها.باز غير لي دار شي جريمة أو شي منكر إقول ليك الملاحدة قالوا.لو كنا فعلا مسلمين كما يجب وكما نص عليه ديننا الحنيف لتجنبنا كل المنكرات التي حرمها دون أن ننتظر أن يقول الملاحدة أو لا يقولوا ولكن دائما نبحت على من نعلق شماعة منكراتنا تارة لأن الغرب ادخل علينا ثقافته الغريبة علينا وتارة الملاحدة قالوا.ألهذه الدرجة ليس لدينا عقل نتحكم به في الاشياء لي نتهم دائما غيرنا.اوا باز
* الخمر موجود على مر العصور ، و هناك من يحتسيه و هناك من لم يتذوقه
أبداً ، بالرغم من إنتشاره في جميع أرجاء العالم ، و ربما كان سبباً رئيسياً في إنهيار
الحضارات عبر التاريخ .
* و القتل و الإجرام و الإنحراف و…تعرفه جميع الدول بصرف النظر عن العرق
أو الدين أو…، وقد تجد كافراً و لم يسبق له إرتكاب أي جرم ، و لم يقتل و لو بعوضة .
و قد تجد متديِّناً مجرماً و منحرفاً .
* أود القول : علينا ألا نقحم الدين في أي موضوع ، و ألا نعطي ما نعيشه من ظواهر،
تفاسير غيبية . و هل العصر الجاهلي كان قاتماً أكثر مما نتصور ؟ ألا يوجد فيه
بصيص من النور ؟ عمر الإنسان على هذه الأرض يعد بآلاف السنين ، والإسلام
وليد البارحة جاء ليهدي البشر إلى الصراط المستقيم ، أليس في هذا تأخير.
* في كلامي الأخير هذا إن إرتكبت ذنباً ، فأنت المسؤول عنه ، لأنكم تقحمون
الدين عنوة و بدون شعور في أي موضوع . إتقوا الله في دينكم ، و لا تتكلموا
فيه عن غير علم .
* هل كل الجرائم من قتل و زنا و ….، سببها الخمر ؟
* هل كل الغرب أو غير المسلمين يشربون الخمر ؟
* هل كل المتدينين لا يشربون الخمر ؟
* كان بودنا ، أن يشاركنا أناس مختصون في الموضوع ، يفيدوننا
و ينوروا لنا الطريق ، حتى نقف على الأسباب الحقيقية و بالأرقام
لتلك الحوادث و الظواهر التي هي تكاثر مستمر .
* و ها نحن من شدة جهلنا نجد أنفسنا خارجين عن الموضوع .
* لا حول و لا قوة لنا : نفسر كل الظواهر : وباء ـ جراد ـ جفاف ـ
طوفان ـ زلزال ـ….، نعطيها تفسيراً غيبياً ، على أساس أنها
غضب من الله أو خروج عن الدين . هل بهذا التفكير سنفيد البشرية .
* ربما خصنا الله ، دون العالمين ، بالجنة في الآخرة ، كما سخر
لنا الملحدين والغرب و غيرالمسلمين ليخدموننا في الحياة الدنيا .
* هل نحن بشر ؟