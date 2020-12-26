‪جلسة خمرية تنتهي بمقتل عشريني ناحية اشتوكة‬

وضعت مصالح الدرك الملكي بماسة، غرب اشتوكة آيت باها، شخصا في العشرينات من العمر، اليوم السبت، تحت تدبير الحراسة النظرية، لكونه مشتبها في ارتكابه جريمة قتل في حق رفيق له، بعدما كانا في جلسة خمرية بدوار “تكمي الجديد”.

ووفق مصادر هسبريس فإن الشخصين معروفين بإدمانهما على شرب الخمر، وكانا في جلسة خمرية، فوقع سوء تفاهم بينهما، تطور إلى نزاع، استل إثره أحدهما سكينا كان بحوزته ليسدد طعنة لغريمه، الذي سقط أرضا مضرجا في دمائه؛ ليغادر الجاني المكان متوجها للإبلاغ عن جريمته لدى المصالح الدركية.

وبعد إشعارهم بالخبر، انتقل أفراد من الدرك الملكي وممثل عن السلطات المحلية إلى مكان الحادث، حيث عملوا على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، لإخضاعها للتشريح الطبي، مع فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.