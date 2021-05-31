‪جمعية مهنية تطالب بتحسين ظروف عمل القابلات

قالت الجمعية المغربية للقابلات إن ممارسة المهنة أضحت عرضة للاتهام وتحمل الضغوطات المستمرة واختلالات المنظومة الصحية، التي لا تحدد مسؤوليات القابلة ولا تعمل على احترام المعايير الخاصة بتدبير الموارد البشرية المعمول بها دوليا لممارسة هاته المهنة الأساسية في المجتمع.

وعبر التنظيم نفسه عن تتبعه ملف قابلات المستشفى الإقليمي بتطوان، إثر واقعة متابعتهن القانونية بعد حدوث مشاكل أثناء أداء واجبهن المهني، مشيرا إلى إحداث خلية لتتبع هذا الملف من طرف عضوات الجمعية للاطلاع على جميع جوانب الملف من أجل التدخل الصائب والمعقلن.

وأضافت الجمعية المهنية ذاتها، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن هذه الظروف تضر بجودة الخدمات الصحية وتفرض على القابلة منذ تخرجها وتعيينها التخبط في ظروف عمل مجحفة وقاسية، بالنظر إلى خصوصية وتفرد المهنة، مستنكرة ما أسمته “مساسا وتهديدا لكيان القابلة المغربية”.

وطالب المصدر ذاته الوزارة الوصية بتحسين ظروف وبيئة ممارسة عمل القابلات، وتخفيف الضغط والإرهاق عنهن بمنحهن فترات من الراحة من أجل تجديد طاقتهن ونشاطهن لمواجهة المصاعب وتحمل الأعباء والمهام المنوطة بهن داخل مقرات العمل.

ودعا البلاغ الجهات المعنية إلى التدخل السريع والمنصف وإيجاد الحلول الناجعة والسريعة لهاته الإشكالية، وتقليص التوتر القائم بين الأطر الصحية، وتوظيف المزيد من القابلات لمعالجة النقص المقلق والحاد في الموارد البشرية، والعمل على إخراج القوانين المنظمة لمهنة القبالة؛ علاوة على تسريع إنشاء الهيئة الوطنية للقابلات بالمغرب.