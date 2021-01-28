‪زياش يبهر مدربه الجديد بالتألق أمام "رفاق سايس"

شهدت أولى مباريات نادي تشلسي تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، الذي تم تعيينه خلفا للإنجليزي فرانك لامبارد، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج، تألقا لافتا للدولي المغربي حكيم زياش؛ وذلك أثناء مواجهة ويلفرهامبثون ضمن الأسبوع العشرين برسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت مواجهة القمة بين البلوز وذئاب ويلفرهامبثون، التي احتضنها ملعب “ستامفورد بريدج”، بالتعادل السلبي، وعرفت مشاركة المايسترو المغربي زياش كلاعب أساسي منذ بداية اللقاء، قبل أن يغادر أرضية الميدان عند الدقيقة 82 تاركا مكانه لزميله ماسون ماونت، بينما بقي مواطنه رومان غانم سايس، مدافع ويلفرهامبثون، حبيس دكة البدلاء.

وحصل المايسترو المغربي على ثاني أفضل تنقيط في المباراة من جانب تشلسي، بعدما خلق عدة فرص لم يستغلها زملاؤه، كما سدد ثلاث كرات خطيرة في اتجاه المرمى، ونجح في مراوغة واحدة، وبلغت نسبة نجاح تمريراته 88 في المائة، كما نفذ خمس ركنيات وتصدى لخمس هجمات من الخصم، وقدم رسالة واضحة لمدربه الجديد على أنه ورقة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.

من جانبه، أشاد توخيل، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، بمستوى حكيم زياش وبقية اللاعبين قائلا: “فرص، تمريرات، محاولات عديدة..اللاعبون قدموا كل شيء.. افتقدنا للمسة الأخيرة ولم نكن محظوظين. لقد كان أداءً جيدا، وأنا سعيد بالطاقة وموقف اللاعبين.. حاولنا دقيقة تلو الأخرى في الشوط الثاني..وكنت سعيدًا جدًا بالأداء، ولسوء الحظ لم نتمكن من التسجيل. إذا استمررنا بأداء مثل هذا فستأتي النتائج”.

وأضاف المدرب الألماني: “لقد استمتعت بالمباراة كثيرًا لأنني كنت سعيدا جدًا بتعامل اللاعبين وطاقة وجودة فريقي، فقد كنا منظمين جيدا، وقمنا باستعادة الكثير من الكرات في الثلث الأخير، ولم نكن نفتقر إلى القوة”، وتابع: “لم أكن أتوقع أن

يكون الفريق بهذا المستوى بعد تدريب واحد واجتماعين مع اللاعبين.. إنه يمنحني شعورا جيدا بالمستقبل..لقد كانت التشكيلة اليوم غير منصفة تمامًا مع البعض، لأنه لم يكن لدي أي تفسير لأي شخص جلس على الدكة لماذا لم يلعب. لكن كل يوم لي هنا سيساعدني بالتأكيد. أخبرت اللاعبين في غرفة الملابس بأنه لا توجد خيبة أمل”.

وعقب هذا التعادل ارتفع رصيد تشيلسي إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 23 نقطة في المركز 13.