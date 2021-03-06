‪سوء الأحوال الجوية يعلق الدراسة في تطوان‬

‪سوء الأحوال الجوية يعلق الدراسة في تطوان‬
صورة: أرشيف
السبت 6 مارس 2021 - 13:21

قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بإقليم تطوان تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، اليوم السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تعرفها المنطقة.

وحسب المصادر ذاتها فإن توقيف الدراسة يأتي تفاعلا مع النشرة الإنذارية التي أصدرتها مديرية الأرصاد الجوية، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة مرتفقي المؤسسات التعليمية من المتمدرسات والمتمدرسين والأطر التربوية على حد سواء.

وأضافت المصادر ذاتها أن قرار تعليق الدراسة يروم الحماية من الأخطار الناجمة عن التقلبات المناخية وسوء الأحوال الجوية، خاصة أن مديرية الأرصاد الجوية أعلنت ضمن نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي هطول زخات مطرية قوية محليا رعدية (من 60 إلى 80 ملم) بأقاليم الحسيمة والفحص أنجرة وشفشاون والمضيق الفنيدق وتطوان، ويمكن أن تتجاوز هذه المقاييس محليا.

إقليم تطوان النشرة الإنذارية تعليق الدراسة سوء الأجوال الجوية

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‫تعليقات الزوار

2
  • الواثق بالله هذا اليوم
    السبت 6 مارس 2021 - 13:29

    تعليق الدراسة حجة ساطعة ودليل قاطع على هشاشة وضعف البية التحتية لمدينة تطوان .

    7
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  • ayoub00075
    السبت 6 مارس 2021 - 13:45

    كان لزاما تعليقها قبل الكارثة والاخذ ماخذ الجد التوقعات والنشرات الانذارية…..وإلا سنعيش المزيد من الفواجع لا قدر الله….

    8
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