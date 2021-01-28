‪عمران لوزا يثير اهتمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي

‪عمران لوزا يثير اهتمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي
صورة : أرشيف
الخميس 28 يناير 2021 - 03:28

أبدى نادي أولمبيك مارسيليا لكرة القدم اهتمامه بخدمات مغربي الأصل فرنسي الجنسية عمران لوزا، نجم نانت الفرنسي، وذلك بغية ضمه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفق مصادر أوروبية من بينها صحيفة “ليكيب” الفرنسية، و”فووت ميركاتو”، و”sportune”، فإن نادي مارسيليا يريد تعويض رحيل لاعب خط الوسط مورغان سانسون، وحدد النجم المغربي عمران لوزا للتعاقد معه بعدما استهدف قبل أيام المغربي الآخر أمين حارث، نجم شالكة الألماني.

وقبل أيام قليلة من نهاية فترة الانتقالات الشتوية، يتوق أولمبيك مرسيليا للعثور على لاعب وسط، إذ يجري فريق الجنوب الفرنسي محادثات مع إفس نانت لتأمين خدمات الفرنسي-المغربي عمران لوزا، الذي سبق أن تتبعه ميلان الإيطالي وأولمبيك ليون الفرنسي.

وبعد تدربه مع فريق جزر الكناري، وقع لوزا عقده الاحترافي الأول عام 2018، ويمتد عقده الحالي إلى غاية 2024، ولم يمض وقت طويل حتى تمكن من إثبات نفسه، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف عن التحسن، وهو ما أسعد مدربه كريستيان جوركوف، الذي وضع ثقته فيه بسرعة بجعله قائدًا حقيقيا في خط المنتصف.

ووفقًا لموقع “Transfermarket” المتخصص، تتراوح القيمة السوقية للوزا، البالغ من العمر 21 عامًا، بين 15 و20 مليون أورو؛ وذلك عقب موسمه الجيد الذي يقضيه في الدوري الفرنسي بعدما سجل أربعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة خلال 16 مباراة بالليغ 1.

عمران لوزا كرة القدم نادي أولمبيك مارسيليا نانت الفرنسي

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