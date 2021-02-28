‪محكمة توزع 12 سنة سجنا على مغتصبي ذي إعاقة‬

أدانت محكمة تطوان شابين بعقوبة سالبة للحرية، على خلفية تورطهما في اعتداء جنسي على طفل يعاني من إعاقة ذهنية وسط منطقة غابوية في جماعة بني كلة بإقليم وزان.

وقضت هيئة المحكمة بثمان سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الأول، وأربع سنوات حبسا نافذا في حق شريكه، مع تحميلهما الصائر وأداء تعويض مدني قدره 100000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني نيابة عن ابنه “ح خ”.

وكانت عناصر الدرك الملكي بإقليم وزان أوقفت المشتبه فيهما، وأحدهما متزوج، في يونيو من العام الماضي، وذلك لتورطهما في اقتياد الضحية، الذي يوجد في وضعية إعاقة، بالقوة، إلى غابة بجماعة بني كلة وتعنيفه وتعذيبه، ومن ثم اغتصابه بطريقة وحشية.

وتطوعت حينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان، بتنسيق مع جمعية نساء وزان، بناء على طلب أب الضحية، بتعيين محام للدفاع ومؤازرة الطفل وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لإنصافه.