‪محكمة توزع 12 سنة سجنا على مغتصبي ذي إعاقة‬

‪محكمة توزع 12 سنة سجنا على مغتصبي ذي إعاقة‬
صورة: و.م.ع
الأحد 28 فبراير 2021 - 13:28

أدانت محكمة تطوان شابين بعقوبة سالبة للحرية، على خلفية تورطهما في اعتداء جنسي على طفل يعاني من إعاقة ذهنية وسط منطقة غابوية في جماعة بني كلة بإقليم وزان.

وقضت هيئة المحكمة بثمان سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الأول، وأربع سنوات حبسا نافذا في حق شريكه، مع تحميلهما الصائر وأداء تعويض مدني قدره 100000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني نيابة عن ابنه “ح خ”.

وكانت عناصر الدرك الملكي بإقليم وزان أوقفت المشتبه فيهما، وأحدهما متزوج، في يونيو من العام الماضي، وذلك لتورطهما في اقتياد الضحية، الذي يوجد في وضعية إعاقة، بالقوة، إلى غابة بجماعة بني كلة وتعنيفه وتعذيبه، ومن ثم اغتصابه بطريقة وحشية.

وتطوعت حينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان، بتنسيق مع جمعية نساء وزان، بناء على طلب أب الضحية، بتعيين محام للدفاع ومؤازرة الطفل وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لإنصافه.

إعاقة ذهنية إقليم وزان اعتداء جنسي محكمة تطوان

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‫تعليقات الزوار

7
  • الزوبير
    الأحد 28 فبراير 2021 - 13:56

    ماذا لوكان العقاب من جنس الجريمة .ألا يكون هذا مانعا لأمثال هؤلاء من ممارسة مثل هذه الأفعال الشنيعة؟ سيحس هؤلاء الوحوش بحيوانية سلوكاتهم بشكل جيد . وسيبقى أثر ذلك عليهم كما تركوه على ضحيتهم .

    2
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  • العسكري اجمد
    الأحد 28 فبراير 2021 - 13:57

    اللهم انا هدا منكر . اشهد يا تاريخ 8 و 4 سنوات لمغتصب طفل دو اعاقة . و الله يعحز اللسان عن التعبير.

    3
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  • Rachid
    الأحد 28 فبراير 2021 - 14:02

    اربع سنوات في حق الشريك ..حشومة هاد الاحكام اللي كتزيد تشجع على الاغتصاب… ف اوروبا وامريكا الاغتصاب اقل شئ 15 سنة سجن

    3
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  • ويلك لكم من قاض السماء.
    الأحد 28 فبراير 2021 - 14:04

    بالله عليكم اغتصاب معاق ووو.. بدان أحدهما ب 8 سنوات واﻻخر ب 4 …. اين حقوق الإنسان اين كرامة الإنسان … في الدول المتقدمة في مثل هذه الحالات يدانون في أحسن الأحوال ب 15 سنة لكل منهما وغرامة ثقيلة تصل إلى المﻻيين من العملة الصعبة. …، اما نحن دائماً ﻻ قيمة للمواطن يغتصب يهان يقتل …. والطامة الكبرى بعد شهور سيتم العفو عنه… لليرتكبا ماهو اخطر…. !! كل مرة نسنع عن أصحاب السوابق القضائية. . ما يندى له الجبين.. فتعاد الكرة …..

    1
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  • بوهلال
    الأحد 28 فبراير 2021 - 14:05

    احسن حكم يصدر في حق مجرمين عاقلين تكالبوا على اغتصاب طفل معاق دهنيا، شكرا جزيلا لهيأة الحكم في هذه النازلة و نتمنى تشديد العقوبات على مثل هذه الوحوش البشرية

    -1
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  • العدل حق يحاسب القاضي
    الأحد 28 فبراير 2021 - 14:19

    يحيى العدل هدا القاضي رجل عادل حفظه الله بهده الدولة

    0
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  • يوسف
    الأحد 28 فبراير 2021 - 14:20

    بالله عليكم هل هذه أحكام !!! في دول أخرى تحترم نفسها .. القليلة هي 50 عام للواحد!!!

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