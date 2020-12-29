‪موظفو التكوين المهني يصعدون ضد الإدارة العامة‬

يمضي موظفو التكوين المهني في التصعيد الاحتجاجي بعد فشل محاولات تقريب وجهات النظر بين الشغيلة والإدارة العامة، وهو ما تضمّنه بيان التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة، الذي توعد بإنفاذ خطوات ميدانية غير مسبوقة في المستقبل.
وأورد البيان، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن “إدارة مكتب التكوين المهني تأبى إلا أن تستمر في تأجيج الأوضاع، وزيادة جرعات الاحتقان الاجتماعي لدى حاملي الشهادات غير المحتسبة، من خلال الهجمة الشرسة على حقوق هذه الفئة في الترتيب والعيش الكريم كباقي أسرة التكوين المهني”.
وأوضح المصدر عينه أن “الإدارة تراجعت عن كل وعودها السابقة التي كانت آخرها خلال لقاء 14 يناير 2020، دون التواصل مع التنسيقية”، مضيفا: “قامت بدعوة بعض المتضررين إلى اجتياز مباريات التوظيف التي نعتبرها دعوة إلى فخ خطير يهدد مستقبلنا المهني، ويضعه على كف عفريت”.
بذلك، طالبت التنسيقية سالفة الذكر بالتدخل قصد تسوية الملف، أسوة بالقطاعات الأخرى، مشيرة إلى استمرارها في تنفيذ “البرنامج النضالي” الذي دعت إليه مسبقا، ومجددة التأكيد على أن مطلبها يتمثل في “الترتيب للجميع دون قيد أو شرط وفق أعلى شهادة متحصل عليها بأثر رجعي”.
وفي مقابل ذلك، يعتبر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أن القانون الأساسي الجديد يسمح لهذه الفئة بالمشاركة في مباريات التوظيف، حسب حاجيات مكتب التكوين المهني التي تتناسب مع شهادات الأطر، مع إعادة ترتيبها الإداري عند التوفّق في المباراة.
وتعليقا على ذلك، قال سعيد الكمال، رئيس التنسيقية التي ينضوي تحت لوائها موظفو التكوين المهني، إن “القرار الجماعي القاضي بمقاطعة ما سمي إعطاء الفرصة لبعض المتضررين من احتساب شواهدهم لاجتياز مباريات إعادة التوظيف مع مرشحين خارج القطاع جاء بعد تنصل الإدارة من كل وعودها”.
وأضاف الكمال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مكتب التكوين المهني وعد أطره بمجموعة من الوعود، كان آخرها ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء 14 فبراير من العام الجاري، من خلال إيجاد حل جذري لهذا الملف، ولكن الإدارة تحاول زيادة منسوب الاحتقان الاجتماعي”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “العديد من القطاعات الأخرى استطاعت حل ملف الشهادات غير المحتسبة”، مبرزاً أن “التنسيقية تتدارس سبل الرد على تراجع الإدارة عن وعودها، من خلال إعادة تفعيل البرنامج النضالي الذي سطرته سابقا، إذ ستنظم محطات نضالية أكثر تصعيداً”.
وما ذا عن الاطر المساعدة العاملة بمراكز التكوين المهني بوزارة الشباب والرياضة اليس لهم الحق في تسوية وضعيها الإدارية
تحية نضالية عالية…للأسف إدارة التكوين المهني فاسدة في كل شيء ويجب محاكمتها ومتابعتها قضائيا..تأخر الترقية..كارثة التقاعد التكميلي الذي يقتطعون أزيد من سنتين دون معرفة مصير هذا التقاعد..وحاملوا الشواهد الغير المحتسبة..كيف يعقل أن أغلب القطاعات وجدت حلا مع موظفيها إلا التكوين المهني..هناك السكن الوظيفي…الصفقات..نتمنى تحرك المجلس الأعلى للحسابات و القضاء لمحاسبة كل متورط في هذا الفساد
يأبى اللوبي المتحكم بكواليس القرار في ادارة سيدي معروف إلا ان يسير عكس التيار و ضد الاهتمام الملكي للنهوض و تطوير قطاع التكوين المهني……و عجز الادارة عن مواكبة باقي القطاعات في حل مشكل الشواهد غير المحتسبة. فإلى متى هذا العبث في هدر حقوق موظفي هذا القطاع؟
نحن ننضال حتى يتم تسوية ملف الشواهد الغير المحتسبة باثر رجعي. وسنصعد في المحطة المقبلة قريبا انشاء الله
لكل دي حق حقه وجب ترقية كل من ثبت أن الشهادة التي يدلي بها حصل عليها قبل الالتحاق بالوظيفة.
أما من حصلو عليها وهم موظفون فلا ترقية لهم .لأن حصولهم على الشهادات بعد التوظيف إما مدفوع ثمنها من أجرته .أو مقابل خدمة من طرف الموظف .أو كرشوة لخدمة ما .أو على أقل تقدير كان يهمل عمله أو يتغيب بشواهد طبية غير حقيقيةوو ووو
يا اخي هذه ادارة زئبقية لا ترصو على حال. تكاد تكون تابعة لمجموعة متعددة الرؤوس. ادارة جميع موضفيها يشتكون منها، والادهى والامر انهم مغلوب على امرهم.
في الصورة رجلان وامرأة.بغبت غي نفهم علاش الرجال مستورين والمرأة معرية. في اي خانة يصنف هذا الوضع؟
السلام عليكم
أعطي هنا النمودج الألماني في التكوين المهني، فالطالب له مسارات تكوينية تساعده في الإندماج المهني و التكوين المستمر و بدالك الحصول على شواهد عليا .
الخطأ الدي ارتكبته الحكومة و معها الدولة أنها لم تدمج التكوين المهني في مسارات التعليم العالي كالكليات و الجامعات، فالطالب لا يمكنه مواصلة دراسته العليا بعد التكوين، و أقصى ما يحصل عليه دبلوم تقني عالي، بينما في ألمانيا مثلا يصبح مهندسا.
الدولة وجب عليها إدماج التكوين في الجامعات، و الأساتدة و الموظفون لهم امتيازات التي يحصل عليها أمثالهم في الجامعات المغربية.
أعتقد أن غير دالك نضيع فرص آلاف الشباب في تحسين وضعيتهم المعيشية.
يبدو واضحا أم مسؤولو مكتب التكوين المهني لازالوا لم يفهموا أن الدولة المغربية ماضية في رفض الضرر عن عدة فئات من موظفيها و تسوية وضعياتهم الإدارية خارج منطق الحسابات النقابوية الضيقة و دليلنا على ما نقول تسوية وضعية ملف الشهادات بأثر رجعي بوزارة الداخلية و بالمحافظة العقارية وبإدارات أخرى .
نحن منذ التحاقنا بمكتب التكوين المهني وفق شروط توظيف بناء على شهاداتنا العليا تم انتزاعها ظلما منا بعد التوظيف مباشرة بدون وجه حق لازلنا منذ ما يقارب ثمان سنوات ننادي إدارتنا بتسوية وضعيتنا وفق منطق إعادة الحقوق و جبر الضرر اللاحق بنا .
إن الإدارة العامة لتكوين المهني لا تريد حل هذا الملف الذي عمر طويلا وإنها تتحمل ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا بهدا القطاع الحساس إننا سنقوم بإشكال نضالية تصعيدية نوعية.،كنا نأمل أن القطاع سيتغير بتعين المديرة العامة لكن دار لقمان بقت على حالها ونقولها وبصوت عالي ما لا يأتي بالنضال سيأتي بمزيد من النضال.
قادمون إن شاء الله✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️