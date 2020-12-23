‪هذه إجراءات ضرورية لمنع انتشار سلالة "فيروس كورونا" الجديدة

قال الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، إن على المغرب أن يتخذ جميع الإجراءات من أجل منع تسلل النسخة الجديدة من فيروس كورونا، “حتى لا يتحول الوباء إلى سرعة أكبر”.
وأوضح حمضي: “كلما كانت هناك إصابات جديدة وكثيرة كل ما كانت هناك حالات خطيرة في أقسام الإنعاش، وحالات وفيات أكثر، وهو ما نريد تجنبه”.
من جهة أخرى، ومن أجل تجنب هذا السيناريو قال الطبيب ذاته إن “على المغرب اتخاذ جميع التدابير لمنع تسلل النسخة الجديدة من الفيروس إلى بلادنا، عبر إغلاق الحدود في وجه الدول التي تعرف انتشارا لهذه النسخة الجديدة، في انتظار تنسيق دولي في الموضوع”، وزاد: “بريطانيا اليوم هي الدولة المعنية أكثر من غيرها”.
ويوصي حمضي بضرورة “مضاعفة مراقبة الجائحة بالمغرب، سواء من الناحية البيولوجية من خلال دراسة جينوم الفيروسات في المختبرات، أو من الناحية الوبائية، من أجل تتبع سرعة انتشار الوباء، وهو مؤشر مهم على أي تحول”.
وأكد الطبيب الباحث أن على المواطنين الاحترام التام للإجراءات الحاجزية من أجل منع انتشار الوباء، سواء النسخة القديمة أو الجديدة، قائلا إن على المنظومة الصحية كذلك أن ترفع من جاهزيتها وقدرتها على التشخيص وعلى العزل وعلى التكفل بالمرضى لمنع انتشار المرض.
وأوصى حمضي أيضا بضرورة الإسراع في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 من أجل محاربة ومحاصرة الوباء، سواء في نسخته القديمة أو الجديدة، قائلا إنه “كلما انتشر الفيروس أكثر كلما ازدادت احتمالات حدوث طفرات جديدة ربما أخطر لا قدر الله”.
وسبق أن أوضح حمضي أن فيروس كورونا المستجد عرف عدة تحولات منذ ظهوره قبل سنة، مشيرا إلى أن خبراء الفيروسات يؤكدون أن هذا الفيروس هو من النوع المستقر نوعا ما مقارنة مثلا مع فيروس الأنفلونزا الموسمية الذي يعرف تحولات أكبر وأكثر من كورونا المستجد.
ونبه حمضي إلى أنه حينما يتعلق الأمر بفيروس وراء جائحة عالمية يكون هناك تتبع دقيق لأي تحول مهما كان صغيرا فيه، مردفا: “إذا وقع تحول كبير في الفيروس فقد يكون له تأثير على مسار الجائحة برمتها”.
كل هذا السيناريو بدور حول جني الأموال
لا تهمهم البشرية أبدا
ما يحدث حاليا من أجل بيع أكبر عدد من اللقاحات، بعد أن كانت هناك شكوك حول اللقاح، وبعد رفض اللقاح من طرف شعوب العالم، فقاموا باختراع هذه الكذبة
فين هي الوقاية.تخربيق.لا علاقة العنوان مع الموضوع. غير كدوب
كفى تهويلا لهاذه الطفرة، لقد نفى المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا وجود أدلة قاطعة على أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي انتشرت في بريطانيا وعدد من الدول، سريعة الانتشار أو تسبب أمراضا أخطر،
بعد اسبوع يا حضرة الطبيب ستسمع تقرير وزارة السياحة تتبجح فيه ان فنادق المملكة امتلأت عن اخرها في أعياد الميلاد من السياح الأجانب…
و يبقا كل هذا الكلام مجرد كلام و لا أساس له بما يطبق في الواقع و سوف يتكرر نفس السيناريو الأول بسبب تراخي و تقاعس الجهات اللا مسؤولة
أخبار غير مؤكدة تشير إلى استمرار الوباء في العالم حتى عام 2038. هذا ما جاء على لسان المتحدث باسم “تجمع فيروسات كورونا” الذي عقد قبل أيام اجتماعا داخل خلية محصنة لشخص في مكان مجهول على الكرة الأرضية
نسال الله السلامة والعافية هادا امر الله والحمد لله على كل شبئ
كيف ستزداد الحالات و التحاليل قليلة ؟
الى صاحب التعليق 4
انت غير داوي خاوي، ما كا تمشي للفنادق المصنفة ولا تخالط من يذهب اليها… ولا هم يحزنون ! لكن العدمي يبقى ديما عدمي ! والله يشافيكوم !
لقد خنقتم هدا الشعب باجراءاتكم الاحترازية وشردتم اسرا اللهم قطع الاعناق ولا قطع الارزاق ادا كنتم تريدون ان تحاربوا هدا الوباء سارعوا بتلقيح الناس واريحوا هدا الشعب من هدا السجن الناس لو عولت على وزارة الصحة لكان عدد الموتى فضيع الناس تداوت غير بدوليبران وفيتامين س والله يخلف على المناعة
سلالة جديدة تظهر تزامنا مع بدء عملية التلقيح في المملكة المتحدة…. يسلااااام
للحد من انتشارها يجب غلق الحدود قبل دخولها اصلا
هناك ازدواجية الخطاب في التعامل مع هذه الجاءحة .من جهة هناك تشجيع للقطاعات اللاقتصادية الحيوية ومن جهة اخري تطبيق اجراءات مباغتة و فجاءية تبعثر وتخلط الاوراق.وهذا يبرز تردد المسوءلين في اتخاذ القرار.فهل هذا ضعف في التسيير ام انتصار لكورونا ؟!!!!
عمليا هل يمكن محاصرة النسخة الجديدة للفيروس؟ كيف سنعلم الدول التي وصلها من تلك التي لم يصلها و الحدود الأوروبية مفتوحة؟ هل علميا الإعلان عن ظهور الفيروس هو دليل و مؤشر وجوده الوحيد؟ هل ينتقل بالأشخاص فقط أم مع البضائع أيضا؟ هل نجحنا في تدبير الموجة الأولى و تحكمنا فيها حتى ننجح مع النسخة الجديدة؟ لماذا التسرع في قضية اللقاح؟ ماذا لو تبين أنه غير فعال أو خطير؟ ماذا يعني التحول و ما ميكانيزماته و غايته؟ إذا كان الفيروس مختبراتي و مبرمج على التحول فهذا يعني مساعدته على التخفي و التسلل السريع و الآمن و الشبحية في مواجهة الوقاية و اللقاحات! مر أكثر من نصف قرن على السيدا. هل تم التوصل للقاح أو علاج؟ الخبراء يوصون الآن بالتريث حتى تتبين حقيقه الطفرة الجديدة و مداها. دخلنا في زمن الهرولة إلى كل شيئ! هرولة إلى الحجر الصحي و الخروج منه، هرولة للتعاقد مع مستلزمات الكشف و اللقاح، هرولة للتلقيح و التطبيع. كل شيئ أصبح لقاح هرولة. نحتاج للقاح مضاد للهرولة. “الجَّلْبَة” أصبحت جَلَبَة و جذبة مهرولة في جسد متخشب بدون روح!
راه كاين فشي مدن القليل من يرتدي الكمامات.وإن لبسها فقط لتفادي الشرطة والغرامة لا غير.الناس ولفات بكورونا وبأخبار كورونا.كلشي اصبح عادي عندهم.اما قضية التباعد الجسدي….آجي الأسواق والمقاهي ويبان ليك كلشي.
وأمر آخر حسب رأيي المتواضع لو كانت كورونا وباء بمعنى الكلمة كباقي الأوبئة زالطاعون في الماضي لأتى على الأخضر واليابس.ولن تجد أحدا يدور في الشارع.سترى الكل ملتزما رغما عن انفه لان عدد الوفيات سيكون مهولا.لكن هذا الفيروس اظنه مجرد تجارب او أبحات يقوم بها الغرب على البشرية ليروا مدى تأثيرها على البشر والإقتصاد.وكذالك لجني الأموال الطائلة من وراء اللقاحات.