‬حملة في مواقع التواصل الاجتماعي تروم رفع معنويات "أساتذة التعاقد"

حملة مساندة شعبية واسعة الانتشار يخوضها مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل رفع معنويات الأساتذة المتعاقدين، عقب “التجاوزات” التي طبعت تفريق مسيرتهم الاحتجاجية، رافضين أن يعامل الأستاذ بطرق حاطة من الكرامة.
ويراهن الأساتذة على ضمان امتدادات شعبية أكبر بمرور الوقت، خصوصا أن مسألة التعنيف مرفوضة نفسيا واجتماعيا، كما تعيد الملف إلى واجهة النقاش العمومي بانتشار مقاطع وصور للركل والدفع، على امتداد أيام الأشكال الاحتجاجية.
وينص ظهير التجمعات العمومية على حمل الشارات الوظيفية بالنسبة إلى الأشخاص الذين خول لهم القانون فض الاحتجاجات، سواء عميد الشرطة، أو كل عوْن آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية؛ وهو الشرط الذي لم يتوفر في الشخص الذي عنف الأساتذة.
وبالنظر إلى صورة الأستاذ لدى العديد من الفئات، يرفض مغاربة التنكيل بمربي الأجيال، وتكريس عقدة الصدام مع القوات العمومية، خصوصا في ظل غياب الحوار مع وزارة التربية الوطنية، وعدم اقتناعها بمجالسة الأطر التربوية.
ربيع الكرعي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أورد أن حملة تضامن دولية انطلقت منذ أيام، معتبرا ما وقع لا يعني الأستاذ المغربي فقط، بل إن الأمر اكتنز إهانة لأصحاب البذلة البيضاء في كل العالم.
وأضاف الكرعي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الأساتذة متشبثون بالاحتجاج، وأن التعنيف لا يزيدهم سوى شجاعة، خصوصا أن الإدماج حق تاريخي للمغاربة، وأن الأستاذ كان على الدوام مدافعا عن المكتسبات وناقلا لقيم المواطنة الحقة.
وأوضح المسؤول النقابي أن المجلس الوطني يتداول حلولا أكثر تصعيدا، كما أن الأساتذة لا يلخصون معركتهم في مقدم أو “بلطجية”، “فكل من كان في ساحة الاحتجاج مارس الضرب، فقط من التقطته الكاميرا سيتحول إلى كبش فداء”.
وأردف الكرعي ضمن التصريح ذاته: “السلطة تعاملت بشكل غير قانوني مع الأساتذة”، معتبرا الأشخاص الموكول لهم تفريق الاعتصامات واضحين، ومؤكدا على “شجاعة الأساتذة وغياب أدنى فكرة للتراجع عن خوض الاحتجاجات”.
التدبير الكارثي لهذا الملف والذي توج بالركل الذي سافر بصورة مغربنا حول العالم هو الدليل على ان دولتنا تحسن اطلاق الرصاص على ارجلها بكل غباوة..
اذا لم يعجبك الشئ غيره هذه عبرة للناس الذين يشدون باسنانهم على اي شئ…. هل كنت تتوقع نفسك أستاذا وانت تقرا ؟؟؟ انا شخصيا غيرت مهنتي 3 مرات حتى وجدت ضالتي فيما انا فيه الان …الحياة مغامرة جميلة وقصيرة فلاتضيعوا وقتكم في النضالات الطوباوية المغطاة بشعارات اكل عليها الدهر وشرب… والسلام مجرد راي خاص
نطلب من الدولة الحفاظ على كرامة الاستاذ واعطائه حقوقه لكي يطوى هذا الملف ونرتاح من تبعاته على التلاميذ والدولة
هذه التصرفات المخزنية البليدة لم تؤثر فقط على رجال التعليم. بل أثرت في كل المغاربة الأحرار. ونتمنى غضبة ملكية تشفي غليل الشعب. حتى لا يزداد حقده على كل ما هو مخزني..
العنف والتنعنيف مرفوضان على كل شخص وخاصة الاساتذة الذين بهم تتقدم البلدان وتزدهر..من يعلمنا الأخلاق؟من يعلمنا الوطنية؟…….الخ.
من يعنف الأستاذ لايحب الخير لوطنه. لايحب ان ينهض وطنه
نرفض التعنيف لكن … الاساتذة يلعبون دور الضحية رغم انهم هم الخارجون عن القانون يجب امتلاك الجرأة لتسمية الاشياء بمسمياتها لانهم يستفيدون من كل امتيازات الموظف العمومي و لم تفرض عليهم العقدة بل اختاروها و لم يتم طرد اي منهم لسبب غير مشروع اذن ما سبب كل هذه البهرجة و الضوضاء الا لخلق البلبلة و الاعتداء على حقوق التلاميذ نرفض ان نتضامن مع من تجاوزو حدودهم
يجب طردهم لعدم إحترامهم تعاقدهم وتوظيف مجتهدون لإنقاذ تلاميذ المغرب
الاستاد كان محل الاحترام عندما كان يقوم بواجبه بكل مهنية و احترام المبادئ هده المهنة الشريفة اما الان فهمه هو جيبه لمادا نجد الاستاد في القطاع الخاص بمردودية هائلة رغم الاجر الزهيد و في القطاع العام بدون مردودية تدمر رغم اننه يصل إلى أربعة أضعاف ما يتقاضاه نظيره في الخاص تم لمادا يكون مردوده في ساعات الدعم احسن من مردوده في القسم الخلاصة الاساتدة هم من رغب في التعاقد و هم من طلب الالتحاق بتعليم التعاقد و لا احد فرصه عليهم و تحية الاساتدة الشرفاء
حشومة تعنفو من علمونا، فعلا صورة منحطة قدمت قوى القمع و هي تواجه الأساتذة و كأنهم أعداء الوطن
الدفاع لتأمين مستقبل المتعاقد مدى الحياة والرفع من أجرته باستمرار يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. المتعاقد يشتهد ويعمل أكثر من أي موظف آخر
شخصيا و بصغتي من الشعب لست متضامنا مع بقايا الجامعات
الاساتذة اكبر انتهتزين في المغرب، هل سمعت يوما الاساتذه خاضوا اضراب من اجل تحسين مناهح تدريس؟ هل سمعت الاساتذة خاضوا اضراب من اجل تطبيب؟ لديهم لميتيال لايهمهم باقي شعب.
الاساتذه لم يتضامنوا يوما ما مع اي قضيه تهم كل شعب تهمهم مصلحتهم فقط
لاتضامن معكم ايها الانتهازيون
الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد……كم انت جميل ياوطني لك خصوصيتك في كل شيء…..
دستور 2011 لا وجود فيه للركل و الرفس، فالمغرب دولة و مجتمع ليس سهول السفانا الإفريقية حيث تعيش ذات الحوافر الكبيرة التي ترفس و تركل.
تداعيات كورونا، أثبت بدون شك و على المستوى الدولي، أن تأهيل العنصر البشري و تجويد آليات إنتاجه على المستوى القيمي و الأخلاقي و الحقوقي، هو صمام الأمان لإستقرار المجتمع، و ليس مستوى الدخل أو التطور الإقتصادي و التكنولوجي.
و تأهيل الإنسان و تجويده كمورد بشري، يتطلب تعليما و صحة بجودة عالية و دون حساب لتكلفة أو حسابات سياسية أو إسلاموية ضيقة و بائدة.
من يركل و يرفس عاملي التعليم و الصحة، يعني أنه يستميت لبقاء الجهل و التخلف و المرض و الفساد.
كل التضامن مع اي مواطن يطالب بحقه في هذه البلاد
و كل الخزي و العار للذي يضرب المواطن في المظاهرات السلمية و اتمنى ان يحاسبوا في الدنيا و الآخرة
يجب أن لاتعمينا الحمية والعصبية عن التفكير بهدوء وموضوعية.. فأطر الأكاديميات خالفوا القانون بنزولهم للشارع العام ومواجهة القوات العمومية في مسيرات غير مرخص لها وفي ظرفية وطنية حادة ومتوترة نتيجة مخلفات الوباء وكذا التحرش الحزائري بالوطن والتذبذب الإستراتيجي في العلاقات المغربية الأوروبية ألمانيا نموذجا.. نزول كان مستهجنا وغير مقبول من أجل مطلب خبزي وسعيا نحو الاستجمام والراحة على حساب المتعلم.. يجب أن نعترف أن نظام التوظيف الجهوي خيار دولة لإحياء منظومة التعليم ببلادنا.. والخطير في الأمر هي الشعارات المرفوعة التي تستفز ثوابت الأمة وتدعو للراديكالية المقيتة.. يتم تهييج فئة من الأطر صغار السن وتهييجهم لمواجهة القانون والساهرين على تطبيقه لذلك أقول احذروا يا أطر الأكاديميات فأنتم تكتبون الزيت على النار ولحدود اللحظة لازالت الدولة تتعامل معكم بحكمة وتبصر فحافظوا على الوطن وأبناء الوطن الذين هم أمانة في أعناقكم
يجب على الأستاذ أن لا يعنف التلميذ اما هو فيعنف من طرف المقدم انها ديمقراطية الحكومة الفاشلة
الكل يجري وراء مصالحه الشخصية و الرواتب السمينة …. الخاسر الاكبر هم التلاميذ أما الأساتذة تمسكنوا حتى تمكنوا
دابا مزيان عجبتني تلك الصورة الشرطة تصافح الأستاذ وعفى الله عما سلف, ضرب الأستاذ؟ حشومة وعار, يا أخي الشرطي يا أختي الشرطية قبل ما تهز يديك وضرب برجليك داك الأستاذ تدكر وطرح هذا السؤال هل كنت تظرب أستاذك عندما كنت طالبا؟, هذاك الأستاذ فعاود ما ظربوا وهو مسكين ظاربوا الزمن خسك تبوس ليه يديه, آووو نتا والزمن عليه واكواك الحق, إيه عندو الحق باش يطالب بحقوا بعد ما كذبات عليه حكومة تجار الدين وقالت ليه قبل بهذا الوضع وغاديين ندمجوك مستقبلا, إيه قالوها ورجعوا للفيديوهات القديمة ديال هته الحكومة الفاشلة في قبة البرلمان, الإنسان ما قادش على شي حاجة يسكت باركا ما تبيعوا الوهم للناس وباركا من النفاق.
أنا مع كرامة الأستاذ لكن الشيء الذي لم افهمه لحد الان هو ان يطلقوا على أنفسهم الأساتذة (الذين فرض عليهم التعاقد) فالصحيح هو : الذين اختاروا التعاقد عن طواعية،والعقدشريعة المتعاقدين،فلاأحد سيكرهك على توقيع العقد ومادمت قد وقعته طوعا فقد ألزمت نفسك بمضمونه. أماأن يضربهم مقدم فهو تجاوز للحد ونحن تتضامن معهم.والحق يعلو ولا يعلى عليه.
ما وقع لأساتذتنا من اهانة وحط من كرامته ، لا ينبغي ان يمر بسلام ، ولكي نضمن احترام كرامة الاستاذ، على كل غيور على هذا القطاع ان يعبر عن رفضه لهذا التصرف الارعن الحيواني الذي مارسته قوى المخزن .
في اليابان يتجنب الناس المعلم ب5 أمتار كي لا يدويسوا على خياله ونحن نرسل بلطجية لاكرامه بالعصا، فليعلم الجميع أن لولا المعلم لكنا جميعا كالدواب مهما بلغت درجاتنا الاجتماعية، فلنتذكر أن المعلم هو من اوصلنا إلى ذلك شئنا ام أبينا…
بالمناسبة، انا لست معلما ولكن احترمه بشدة.
للأسف الوزير يفترض أن يحتوي الأزمة بدل ذلك خرج بتصريحات مستفزة ، يجب أن يحاسب وزير الداخلية ورئيس الحكومة الذي لم بنبس ببنت شفة حول ما يحدث وكل من يعطون الأوامر بركل ورفس الناس ، هؤلاء يغامرون بالسلم الاجتماعي ويقودون البلاد نحو الانفجار ، واه اعباد الله لم يتبق أحد الا واحتج وتظاهر …فين غادين بهاد البلاد
لو اجترمتم تعاقدكم ومشيتو خدمو بعد سنين من التشوميرة لما أزعجكم أحد ولاستفاد أبناء المغاربة.علاش ماتتحتجوش في أيام العطل؟
على الدولة أن تحاور بشكل جدي السادة الأساتذة، لو أرادوا البحث عن نوع آخر من المهن لفعلوا، ولكن يحبون تعليم أبناء وطنهم ومن حقهم العمل في ظروف إنسانية تحترم حقوقهم وكرامتهم، لذا ليس هناك سبيل آخر أمام هذه الحكومة سوى إعطاء الحقوق لأصحابها وكفاها تعنتا
الأساتذة المتعاقدين أو الأساتذة المعتدين على مهنة التدريس هم من يكتبون في الفايسبوك أما المواطنين فيقولون لهم انتم اعتديتم على التلاميذ وعلى التدريس وخنتم امانة التعليم
الإحترام يكتسب لا يمنح. مرت خمس سنوات على اول فوج والمستوى جد متدني.
الحمد لله ان الاعلام المغربي.. عاق وفاق بممن يسمون انفسهم ب “الذين فرض عليهم التعاقد”
التعاقد لم يفرض عليهم بل وقعوه بمحظ ارادتهم وعن طيب خاطرهم
وهم مثلهم عمال المصانه والطاشرونات الذين يشتغلون تحت عقود الشغل المؤقتة… وهم ليسوا مواطنيين مميزين عن غيرهم
الي باغي يخدم بالعقد مرخبا والي باغي يترسم يورينا خنت يديه واحد 10 سنين وهاديك الساعة نشوفو معاه
اما باش تدي الترسيم بالصراخ والعويل والغنيق فيمكنك ان تسادتنر في وهمك وخيالك
ما كاين لاحملة تضامن واسعة لا والو. هادوك هوما نيت الأساتذة متضامنين بيناتهم. نحن ضد القمع الذي لحقهم لكن أيضا ضد ان يتحدثوا باسم الآباء تحت شعار الدفاع عن مجانية التعليم والرقي بالمنظومة التعليمية. لان نضالاتهم تبقى نضالات خبزية تتعلق بترسيمهم في اسلاك الوظيفة العمومية ضمانا لاستقرارهم (على حد قولهم) بالتوفيق. ولنا في نضالات طلبة المراكز التربوية افضل مثال. حين يتم الوصول إلى المبتغى لايبقى هناك لا نضال بهذه الشعارات ولا هم يحزنون بل الأكثر من ذلك اذا تقدمت الوزارة بمقترح تسوية الوضعية للبعض فستبدأ التفرقة وكلها يلغي بلغاه. و لنا في موظفي الجماعات الترابية خير دليل. اذن كل يبحث عن مصلحته الله يسخر للجميع لكن لا يركب احد على أحد. وان كانت الدولة ستحاسب على تغييرها لنمط توظيف الأساتذة. فهم أيضا سيحاسبون على تضييع فلدات اكبادنا في وقتهم وفي جودة تدريسهم.
كارثة أن يعامل الاستاذ بتلك الطريقة الوحشية هذا عار عليكم أيها المسؤولين الفاشلين…
كرامة الأستاذ فوق كل إعتبار، نطالب بحرية الأستاد
الأستاذ المتعاقد يفرض حقه على ضهر التلميذ ٠٠٠ كيف استاذ مجاز يفرض عليه التعاقد ٠٠ هذا استهزاء ٠٠٠
هذا يعني أن الأستاذ المتعاقد ٠٠ محتال٠٠ ماكر٠٠٠
تتكلمون عن حق الأستاذ ٠٠ لكن أين حق التلميذ؟
أنا لست سياسي أو حكومي أنا اب لطفلين يعانين من قلة الدراسة بحجة إضراب الأساتذة ٠٠٠
أنا كتلميذة أرى ان هذا ضلم في حق الاساتدة و جميع المواطنين المغاربة و أيضا لا يجب الصمت و الرضى بما أرادوا بل يجب النضال من أجل حقوقنا المهضومة و نحن اليوم تلاميذ و غدا سنخرج للوضيفة أيضا و سنتعرض لنفس الشئ القمع و العنف
كفاش للمغرب ان يتقدم والأستاذ يضربو المقدم
اتمنى ان يرفع المغاربة الوسم التالي : انقذونا وانقذوا التعليم وانقذوا ابناءنا من المتقاعسين. يا عجبا ؟ كيف ترفعون من معنويات من جاء من مدن مختلفة وكسر احترازات الطوارىء وتجمهر في الشارع بدون رخصة وتسبب في فوضى. !!! اتعجب كيف تفكرون في مخلوقات لا تستحق هذه الالتفاتة ويجب على الدولة اللجوء الى القانون وتطبيق القانون ضد هذه الفءة
من ارغمهم على التعاقد اليسوا هم من قبلوا به كفى خيانة لهذا الوطن والله تجب محاكمتهم انهم ليسوا ابناء هذا الوطن واطلب من الدولة ان تكون حازمة معهم وكل من سولت له نفسه الخروج عن القانون تجب معاقبته بالطرد
التعليم مشى مع ناس زمان.. دابا كايهمهم غير الزيادة فالصالير و الاضرابات و ولاد الشعب غير يضيعوهوم… تحية للمقدمية
هادو مالهم واش مكيتخلصوش ولا معندهمش الضمان الاجتماعي
bientot nous commemorons les manifs de 23mars 1965,plus de demcratie et dialogue
الله يجيبكم على خير هادوك غير المتعاقدين وصحابهم بالله عليكم واش النجار وبائع الخبز والفلاح كيفهموا في السياسة ويقدروا يكتبوا شعارات ذات ابعاد سياسية واقتصادية واستعمال كلمات اكاديمية ناهيك عن صفحة تم انشاءها مؤخرا تحمل عنوان ١”تنسيقية التلاميذ الوطنية للدفاع عن الاساتذة….”، والتي يديرها اعضاء من التنسيقية حيث يحرضون من خلالها تلاميذ المغرب للخروج في مضاهرات ومقاطعة الدروس ابتداء من الاثنين المقبل وطبعا هناك شريحة كبيرة من الكسلاء التي ستستجيب بالاضافة الى الاساتذة المنتمين للنقابات!!! ماهذا الهراء واحد وقع على العقد وخلصتو مضمونة وجاي يعمر الدراري الصغار راسهم بالتخربيق لي عندو شي ولد يمشي معاه للمدرسة نهار الاثنين ولي في التلاميذ شفتوه كيحرض الزملاء ديالو شكيو بيه بسالة ديال والو.
الا١راب اصبح من الطرق الاحتجاجية الخبزية التي اكل عليها الدهر وشرب.
نعم لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لجميع الموظفين والمغاربة بشكل عام…. واذا كان شي احتجاج يكون خارج اوقات العمل بطرق ناجعة ومتحضرة وعلى شي حاجة معقولة مثل تحسين البنية التحتية والغاء مذكرة البستنة.
انشري هسبريس
سبنكران عرونه بهاد التعاقد ديال الأساتذة ومشى ضربها بواحد النعسة ديال 7 المليون في الشهر. وخلى الدنيا مرونة.
Salam
Je vais vous dire comment ça se passe la nomination en Belgique
Je suis enseignante contractuelle en Belgique depuis 6 ans et en général pour être nommer il faut attendre qu il ait des départs à la retraite et attendre ton tour selon l ancienneté en général ça prend 7 à 8
ans pour être nommer
التعاقد لم يفرض عليهم،بل قبلوا به ووقعوا عليه دون إكراه ،وتقمصوا دور الضحية التي هي في الحقيقة التلاميذ فلذاتنا
للتذكير فقط في هولندا الأساتذة أيضا متعاقدون ولو واحد يندد بذالك . احيانا تكون المطالبة بزيادة الأجور فقط لأنهم يدركون انهم هم من وقعوا على العقد .عكس ما يقع في المغرب
ذرائع على طبق من ذهب تقدم لكل مناوءي المغرب، سواء كانوا مغاربة مثل حاجب و عبد المومني و الغديوي و….أو أجانب و ما اكثرهم….
من سيصدق المؤسسات الرسمية المغربية أن لا تعذيب في المملكة و الكل يرى ما يحدث تحت الشمس نهارا جهارا…!!!!!
ماذا يحدث في المعتقلات إذن سيتساءل هؤلاء إن كانت السلطة لا تخشى تشويه سمعة البلد باستعمال العنف لأبسط الأسباب؟؟؟
بماذا سيدافع المغرب عن مطالبه في مواجهة دول اوروبية تأوي من تعتبرهم السلطة المغربية خارقين للقانون و أن على الاوروبيين التعاون لوضع حد لاكاذيبهم!!!؟؟؟؟
هل بعد ما جرى سيصدق الحقوقيون الاوروبيون الرواية المغربية؟؟؟؟
صحيح ان الاستاذ او المعطل او اي مواطن اخر يجب معاملته وفقا لمبدٱ حرية التعبير ولكن في اطار معقول واحترام تام للقانون
وعدم التجاوز او الاستهانة بالمصطلحات اذ تعني كلمات الالتزام هو التوقف عند حد ما وعدم تجاوزه
على السيد امزازي و وزارته ان يتداركوا انفسهم لان الوضع اصبح خطير لان الثلاميد دهلوا على الخط و اسسوا تنسيقية تساند اساسدتهم و معلمينهم و هدا التحالف سوف يؤدي الى ما لا عقباه على السيد الوزير ايجاد حل لهده الازمة قبل دخول اولياء التلاميد كدلك و سيصبح الشعب اكله يناضل .