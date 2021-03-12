10 سنوات سجنا لمغتصب شقيقته ضواحي تنغير 

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، الخميس، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق شخص في عقده الرابع على خلفية تورطه في قضية اغتصاب شقيقته بضواحي تمتتوشت بإقليم تنغير

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى بداية السنة الجارية، حيث تقدمت سيدة من رحل تمتتوشت بشكاية إلى الشرطة بمفوضية الأمن الوطني بمدينة تنغير، تتهم فيها شقيقها باغتصابها، ليتم الاستماع إليها في محضر رسمي، واعتقال الأخ المتهم بناء على تعليمات الوكيل العام للملك.

وكشفت المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصدر أمني مسؤول أن المتهم اعترف تلقائيا بالمنسوب إليه أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، وأمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، ليتم إيداعه السجن المحلي إلى أن تم الحكم عليه.

يذكر أن المتهم وشقيقته ضحية الاغتصاب من عائلة تعيش حياة الترحال بضواحي تمتتوشت، التابعة إداريا للجماعة الترابية ايت هاني، إقليم تنغير.