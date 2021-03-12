10 سنوات سجنا لمغتصب شقيقته ضواحي تنغير 

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، الخميس، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق شخص في عقده الرابع على خلفية تورطه في قضية اغتصاب شقيقته بضواحي تمتتوشت بإقليم تنغير
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى بداية السنة الجارية، حيث تقدمت سيدة من رحل تمتتوشت بشكاية إلى الشرطة بمفوضية الأمن الوطني بمدينة تنغير، تتهم فيها شقيقها باغتصابها، ليتم الاستماع إليها في محضر رسمي، واعتقال الأخ المتهم بناء على تعليمات الوكيل العام للملك.
وكشفت المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصدر أمني مسؤول أن المتهم اعترف تلقائيا بالمنسوب إليه أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، وأمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، ليتم إيداعه السجن المحلي إلى أن تم الحكم عليه.
يذكر أن المتهم وشقيقته ضحية الاغتصاب من عائلة تعيش حياة الترحال بضواحي تمتتوشت، التابعة إداريا للجماعة الترابية ايت هاني، إقليم تنغير.
حسبي الله ونعم الوكيل..كون عطيتوهوالبراءة حسن مسيكين مادار والو غير اغتصب أختو..مابقات نخوة اما كون كاعما يوصل حتى لعند الدرك..عند الله تلتقي الخصوم
الله الله على الاغتصابات غير كايتشايروا وقالوا ليك حنا مسلمين.أخته لم يرحمها واغتصبها ويقولون أن الأنثى هي الفاسدة والذكر هو الملاك الطاهر ويقولون كذلك أن المراة أكثر ساكني جهنم والذكر مثواه الجنة مع حور العين.لا يتضح فعلا من كم الاجرام اللذي نقوم به كل يوم واللذي تتحفنا به هسبريس يوميا هنا في جريدتها أن فعلا الأنثى من سيسكن جهنم.متى تنقذنا يا الاخير من جماعة المكبوتين الموجودين بيننا لأنهم فعلا شوهونا شوهة ما بعدها شوهة
المية الاسرة و صعف التمسك بالاخلاق الفاضلة يقود حتما لارتكاب الفاحشة و الاخطر ان الامر يتعلق بالمحارم….اللهم استرنا
10سنين !!! تبارك الله على مدة الحكم وتبارك الله على الاخ اللي بايحمي ختو الله يغبر ليه الشقف وحوش فصفة بشر …
كثرت الذئاب الآدمية في أيامنا اغتصاب الآباء للأبناء والعكس والآن اغتصاب الإخوة.. إذا كانت للسراق أسبابهم ماذا نقول على وحوش الجنس
لا حول و لا في وة إلا بالله العلي العظيم اش هاذ الشي ولينا كنسمعو اللهم لطفك.