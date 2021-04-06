20 لاعبا يغيبون عن الوداد في مواجهة "وادي زم"

اختتم نادي الوداد الرياضي لكرة القدم أمس الثلاثاء استعداداته للمواجهة المنتظرة التي ستجمعه بمضيفه سريع وادي زم اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الـ11 من منافسات الدوري الاحترافي في قسمه الأول.

وأجرى “الفريق الأحمر” آخر حصة تدريبية له أمس، تحت إشراف المدرب الأول فوزي البنزرتي، الذي سيُحاول وضع آخر “الروتوشات” على التشكيلة التي ستدخل اللقاء، علما أن رفاق أيوب الكعبي توجهوا أمس صوب مدينة خريبكة.

واستعاد “شيخ المدربين لاعبيه الأجنبيين، ويتعلق الأمر بالليبي مؤيد اللافي والتنزاني سايمون مسوفا، بعد نهاية التزاماتهما الدولية، حيث استفادا يوم الاثنين من أول حصة تدريبية جماعية رفقة الفريق “الأحمر” بعد عودتهما إلى المغرب.

وسيدخل الوداد مباراته أمام سريع وادي زم في ظل غياب أزيد من 20 لاعبا، ويتعلق الأمر بالمجموعة كاملة التي سافرت إلى جنوب إفريقيا لمواجهة كايزر شيفس، والتي دخلت في الحجر الصحي فور عودتها إلى أرض الوطن التزاما بالبروتوكول الصحي المعمول به لتفادي انتشار وباء “كورونا”.

كما من المنتظر أن يغيب عن تشكيلة الوداد كل من الحارس الشاب طه موريد بسبب خضوعه لعملية جراحية، بعد الإصابة التي تعرض لها رفقة المنتخب الوطني خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة، التي احتضنتها موريتانيا الشهر الماضي، ومحمد أوناجم الذي يواصل تداريبه الانفرادية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة “الديربي” أمام الرجاء الرياضي.