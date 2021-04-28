24 فردا يتورطون في فوضى وخرق الطوارئ

24 فردا يتورطون في فوضى وخرق الطوارئ
صورة: و.م.ع
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 12:36

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء، 24 شخصا، من بينهم 12 قاصرا؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية والضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وتعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وقد أوردت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء كانت قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في تبادل العنف والرشق بالحجارة، الأمر الذي نتج عنه إلحاق خسائر مادية بأربع سيارات كانت مستوقفة بالشارع العام؛ وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة، التي عملت على توقيف 24 شخصا من بين المشتبه فيهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الدار اليبضاء الفوضى خرق حالة الطوارئ مولاي رشيد

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‫تعليقات الزوار

3
  • شاهد على العصر
    الأربعاء 28 أبريل 2021 - 12:48

    عمالة اسم على غير مسمى.. مند إطلاق اسم مولاي رشيد وهي إجرام في إجرام ولا شيء تغير مند أكثر من ثلاثين سنة وكأن ذاك الاجرام وراثي. من الأب إلى الأبناء ومن الجد إلى الأحفاد..

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  • شرف 58
    الأربعاء 28 أبريل 2021 - 12:52

    السلام عليكم ورحمة الله.الله العظيم هاذ حقوق الانسان وحقوق الغير الراشدين خرجات علينا.شكون دابا غادي اخلص دوك الناس لي الممتلكات ديالهم تهلكات.انا في نظري المخزن خاصو اطحن بحال ايام البصري.حيث هاذ البشر ماتليقش معاه الحقوق.

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  • محمد مداني
    الأربعاء 28 أبريل 2021 - 13:14

    هذا الحي قد خرج عن السيطرة وأصبح في قانون الغاب فهل من رادع قبل فوات الاوان، سي الحموشي ننتظر منهم ردع قوي لهذا الحي الذي يجمع كل أنواع الإجرام وحتى الشرطة لا تطيق العمل مع كترة المجرمين وموزع المخدرات،

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