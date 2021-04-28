24 فردا يتورطون في فوضى وخرق الطوارئ

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء، 24 شخصا، من بينهم 12 قاصرا؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية والضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وتعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وقد أوردت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء كانت قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في تبادل العنف والرشق بالحجارة، الأمر الذي نتج عنه إلحاق خسائر مادية بأربع سيارات كانت مستوقفة بالشارع العام؛ وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة، التي عملت على توقيف 24 شخصا من بين المشتبه فيهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.