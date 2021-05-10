260 ألف حقنة ضد الوباء تصل إلى الدار البيضاء

وصلت إلى المغرب، زوال اليوم الاثنين، شحنة إضافية جديدة من اللقاحات المضادة لجائحة “كورونا”، بلغ عددها 260 ألف حقنة.

وكانت شحنة أولى من حقنات لقاح “سينوفارم” قد وصلت صباح اليوم، وبلغ عددها 580 ألفا، عبر رحلة انطلقت من بكين وحطت في الدار البيضاء.

وتحرص السلطات على نقل كل كمية جديدة من اللقاح ضد جائحة كورونا إلى الوكالة المستقلة للتبريد، ومنها يتم التوزيع على مراكز الحقن بجهات المملكة.

جدير بالذكر أن طائرتين كانتا قد أقلعتا من العاصمة الصينية بكين ووصلتا إلى مطار محمد الخامس الدولي أمس الأحد، وعززتا مخزون اللقاحات بمليون و160 ألفا حقنة.