260 ألف حقنة ضد الوباء تصل إلى الدار البيضاء

260 ألف حقنة ضد الوباء تصل إلى الدار البيضاء
صورة: محمد العبوسي
الإثنين 10 ماي 2021 - 13:09

وصلت إلى المغرب، زوال اليوم الاثنين، شحنة إضافية جديدة من اللقاحات المضادة لجائحة “كورونا”، بلغ عددها 260 ألف حقنة.

وكانت شحنة أولى من حقنات لقاح “سينوفارم” قد وصلت صباح اليوم، وبلغ عددها 580 ألفا، عبر رحلة انطلقت من بكين وحطت في الدار البيضاء.

وتحرص السلطات على نقل كل كمية جديدة من اللقاح ضد جائحة كورونا إلى الوكالة المستقلة للتبريد، ومنها يتم التوزيع على مراكز الحقن بجهات المملكة.

جدير بالذكر أن طائرتين كانتا قد أقلعتا من العاصمة الصينية بكين ووصلتا إلى مطار محمد الخامس الدولي أمس الأحد، وعززتا مخزون اللقاحات بمليون و160 ألفا حقنة.

الدار البيضاء المناعة الجماعية فيروس كورونا لقاح سينوفارم

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‫تعليقات الزوار

1
  • خاوية افعامرة
    الإثنين 10 ماي 2021 - 13:24

    هاذ لحساب ما ابقينا فاهمين فيه والوا .خاص وزير الصحة يخرج ابشي بلاغ رسمي ايقول العدد الإجمالي .

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

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